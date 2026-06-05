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Quais são os próximos feriados de 2026 após o Corpus Christi?

Veja a agenda dos feriados ao longo do ano e saiba como preparar a próxima pausa

Feriados em 2026: qual será o próximo

Feriados em 2026: qual será o próximo

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11h17.

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Com o Corpus Christi, celebrado no dia 4 de junho, ficando para trás, muita gente já voltou os olhos para o calendário em busca da próxima pausa de 2026.

A boa notícia é que o restante do ano ainda reserva sete feriados nacionais e ao menos um ponto facultativo com potencial de folga prolongada.

Quando serão os próximos feriados?

O próximo feriado nacional será o Dia da Independência, em 7 de setembro, que cai em uma segunda-feira. Será um dos descansos mais estratégicos do segundo semestre, formando um fim de semana prolongado sem necessidade de emenda.

Na sequência, Nossa Senhora Aparecida será celebrada em 12 de outubro, também em uma segunda-feira. Já Finados cai em 2 de novembro, novamente em uma segunda. As duas datas ampliam a chance de folga de três dias para boa parte dos trabalhadores.

Em novembro, a Proclamação da República será em um domingo, no dia 15, e acaba sendo a data menos vantajosa para quem espera um descanso extra. Ainda no mesmo mês, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cai em uma sexta-feira e volta a criar uma janela para feriado prolongado.

Fechando o ano, o Natal será celebrado em uma sexta-feira, no dia 25 de dezembro. Com isso, o último grande feriadão de 2026 já chega praticamente pronto para quem pretende viajar ou simplesmente descansar.

Confira os próximos feriados de 2026:

  • 7 de setembro, segunda-feira: Independência do Brasil
  • 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal
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