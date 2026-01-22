Eduardo Paes confirma data de show internacional em Copacabana

Show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro (TV Globo/Reprodução)
A data para o megashow de Copacabana deste ano já foi confirmada. Em 2026, o evento Todo Mundo no Rio acontecerá no dia 2 de maio — mas o artista ainda continua um mistério.
A quem interessar possa. Produção do #todomundonorio mais uma vez reafirma compromisso com a prefeitura: A GRANDE FESTA EM COPACABANA VAI SER NO DIA 02/05/26!
Pela atenção obrigado!
— Eduardo Paes (@eduardopaes) January 22, 2026
Apesar da data confirmada, o artista a se apresentar ainda não foi anunciado pelo prefeito. A especulação envolve nomes como Shakira, Bono Vox, Britney Spears entre outros.
O prefeito já publicou um vídeo, feito com IA, com os diferentes artistas sendo levantados pelos internautas.
A praia de Copacabana foi tomada, na noite do dia 3 de maio de 2025, por uma multidão de 2,1 milhões de pessoas que assistiram ao show gratuito da Lady Gaga, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro — bastante acima da expectativa, que girava em torno de 1,5 milhões.
A audiência relatada pela prefeitura vem um pouco abaixo da noticiada pela organização do evento, de 2,5 milhões de pessoas.
Com o recorde de público, Gaga superou a apresentação de Madonna em Copacabana (2024), que reuniu 1,6 milhões de pessoas, e se tornou a cantora com maior plateia do mundo. A lista dos cinco maiores shows é encabeçada por três cantores homens (Rod Stewart, Jean-Michel Jarre e Jorge Ben Jor, único brasileiro da lista, que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas durante o Réveillon no Rio, em 1993.
Desde o sucesso estrondoso de ambos os shows, o evento Todo Mundo no Rio se tornou um dos mais aguardados do calendário da cidade.