Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Eduardo Paes confirma data de show internacional em Copacabana

Artista que se apresentará no Todo Mundo no Rio ainda não foi confirmado

Show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro (TV Globo/Reprodução)

Show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro (TV Globo/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11h52.

A data para o megashow de Copacabana deste ano já foi confirmada. Em 2026, o evento Todo Mundo no Rio acontecerá no dia 2 de maio — mas o artista ainda continua um mistério.

Quem se apresentará em Copacabana este ano?

Apesar da data confirmada, o artista a se apresentar ainda não foi anunciado pelo prefeito. A especulação envolve nomes como Shakira, Bono Vox, Britney Spears entre outros.

O prefeito já publicou um vídeo, feito com IA, com os diferentes artistas sendo levantados pelos internautas.

View this post on Instagram

A post shared by Eduardo Paes (@eduardopaes)

Show da Lady Gaga em 2025

A praia de Copacabana foi tomada, na noite do dia 3 de maio de 2025, por uma multidão de 2,1 milhões de pessoas que assistiram ao show gratuito da Lady Gaga, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro — bastante acima da expectativa, que girava em torno de 1,5 milhões.

A audiência relatada pela prefeitura vem um pouco abaixo da noticiada pela organização do evento, de 2,5 milhões de pessoas.

Com o recorde de público, Gaga superou a apresentação de Madonna em Copacabana (2024), que reuniu 1,6 milhões de pessoas, e se tornou a cantora com maior plateia do mundo. A lista dos cinco maiores shows é encabeçada por três cantores homens (Rod Stewart, Jean-Michel Jarre e Jorge Ben Jor, único brasileiro da lista, que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas durante o Réveillon no Rio, em 1993.

Desde o sucesso estrondoso de ambos os shows, o evento Todo Mundo no Rio se tornou um dos mais aguardados do calendário da cidade.

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroShows-de-música

Mais de Pop

Dá para entender ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ sem assistir ‘Game of Thrones’?

De 1958 a 2023: veja ranking das músicas que bateram recordes no topo

BBB 26: por que Jonas entrou na mira de Babu

Que horas estreia o 3º episódio da 2ª temporada de 'The Pitt' na HBO Max?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Adobe aposta em IA generativa privada para conquistar Hollywood

Casual

'Pecadores' supera 'Titanic' e se torna o filme mais indicado na história do Oscar

Future of Money

Negociado "de lado", bitcoin tem "equilíbrio delicado" em US$ 89 mil

Negócios

Zoop mira R$ 1 bi apostando em celular como maquininha