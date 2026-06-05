A festa brasileira que atrai 3 milhões de turistas e muda a rotina de um estado inteiro

Durante pouco mais de 30 dias, uma transformação acontece no interior da Paraíba. Campina Grande, município com cerca de 440 mil habitantes, abre as portas para receber uma massa de turistas que equivale a mais de sete vezes a própria população.

Trata-se do Maior São João do Mundo, tradicional festividade que injeta mais de R$ 600 milhões na economia local. A 43ª edição do evento se estende de 3 de junho a 5 de julho de 2026, com 33 dias consecutivos de shows, danças e tradições.

O título de "maior do mundo" carrega o respaldo de estatísticas robustas monitoradas por órgãos oficiais. Apenas no período anterior, o evento atraiu mais de 3,2 milhões de participantes e gerou uma movimentação financeira de R$ 673 milhões, segundo dados da Secretaria da Fazenda da Paraíba (Sefaz).

O epicentro de toda essa engrenagem é o Parque do Povo, um complexo de 42 mil metros quadrados que ganha a forma de uma autêntica cidade cenográfica. O espaço conta com réplicas da arquitetura histórica da região, um teto decorado por milhares de bandeirinhas coloridas, palcos de grande porte, áreas gastronômicas e as tradicionais "ilhas de forró", onde trios de pé de serra tocam sem parar.

Economia compartilhada entre municípios

O fluxo de turistas que O Maior São João do Mundo gera já colapsou a infraestrutura urbana de Campina Grande em outros anos. Para dar corpo à cidade, municípios próximos se envolvem no evento, e até as agências de turismo começaram a modificar a oferta de produtos.

A Civitatis, por exemplo, passou a comercializar roteiros integrados no estilo "bate-volta", partindo de João Pessoa. Os passeios oferecem transporte e guia para quem quer curtir a festa sem se preocupar com as estradas ou com a busca por estacionamento. O trajeto dura uma hora e meia entre a capital e o interior, a bordo de um ônibus totalmente temático.

Ao desembarcar na festa, os viajantes contam com cerca de cinco horas livres para aproveitar as atrações do Parque do Povo, que incluem festivais de quadrilhas juninas e uma programação musical eclética.

Ficar hospedado em João Pessoa virou uma tendência inteligente para os turistas de fora da região Nordeste. A capital paraibana concentra uma rede hoteleira mais robusta, e permite que o visitante monte um roteiro duplo: curtir as famosas praias e passeios litorâneos durante o dia e viajar para o Agreste paraibano no fim da tarde para vivenciar o São João.

Neste ano, o palco principal do evento mescla o forró com outros ritmos nacionais, trazendo apresentações que vão de Roberto Carlos e Marisa Monte a fenômenos como Wesley Safadão, Henrique e Juliano e Elba Ramalho. O aclamado projeto "Dominguinho", que reúne João Gomes, Mestrinho e Jota Pê, também estará na folia.