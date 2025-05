Maior e mais caro, show da Lady Gaga é de graça, mas nem tanto — investimento chega a R$ 92 milhões

No posto 5 de Copacabana, o Sol convida o público a aproveitar o dia na praia. O som do mar, a conversa paralela e a "altinha" na beira da água quase fazem esquecer que, do lado direito da faixa de areia, três postos à frente, um palco gigante e 16 telões repassam os últimos detalhes para o show da Lady Gaga na noite deste sábado, 3. Show gratuito, vale dizer. Mas só para o público.

Depois do sucesso do show de Madonna em 2024, exato um ano atrás, que reuniu 1,6 milhões de pessoas e movimentou R$ 300 milhões na economia da cidade, a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu expandir o projeto "Todo Mundo no Rio", que visa trazer grandes artistas para apresentações gratuitas nas praias de Copacabana com Lady Gaga.

A questão é: será que o tamanho do investimento — que nesse caso se expande também para a estrutura da cidade, que vai comportar mais de 1,6 milhão de pessoas — compensa?

Pelo jeito, sim. E os números comprovam.

Gaga em apresentação recente no México (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Maior, mais caro e mais lucrativo

A ideia para trazer Lady Gaga ao Brasil, 13 anos após a última apresentação da cantora por aqui, foi ampliar a estrutura. Todos os recursos foram inflados: investimento, espaço de palco, telões, caixas de som, estrutura e, para comportar tudo isso, número de patrocinadores.

Se o show de Madonna custou R$ 60 milhões com três cotas de patrocínio privado, a apresentação de Lady Gaga será 53,3% mais cara, de R$ 92 milhões, segundo O Globo, com seis cotas vendidas, além dos apoios.

O show da Rainha do Pop em 2024 contou com R$ 20 milhões divididos igualmente entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e da prefeitura da capital fluminense, somados a valores pagos pelo Itaú, Heineken e Nivea. A Deezer entrou como player oficial do evento. O cachê de Madonna, revelou O Globo na época, foi de R$ 17 milhões.

A apresentação foi histórica: mais de 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana no que se tornou o maior show já feito por Madonna em toda a sua carreira. O evento movimentou incríveis R$ 300 milhões na economia do Rio, acima da projeção da prefeitura.

Madonna performa 'Celebration Tour' no palco de Copacabana em 2024, no Rio de Janeiro ( PABLO PORCIUNCULA /Getty Images)

A apresentação da Mother Monster, em 2025, quer quebrar o recorde da Rainha do POP. O evento espera receber mais de 1,6 milhão de pessoas e espera movimentar R$ 600 milhões na economia da cidade.

A Bonus Track, produtora do show de Gaga, diversificou as cotas de patrocínio e recebeu mais investimento dos órgãos públicos. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio de Janeiro investiram, cada um, R$ 15 milhões (R$ 30 milhões, no total). Os patrocinadores privados são Corona, Santander, LATAM, Zé Delivery, Guaraná Antarctica e a marca de bebidas prontas Beats. Também apoiam C&A, TRESemmé, 99, Eventim e Kefler. A Deezer, como da outra vez, é o player oficial do evento.

O cachê da cantora não foi anunciado, mas as projeções superam US$ 1 milhão, levando em consideração os valores recebidos nos festivais anteriores, em pesquisa feita pelo The Guardian.

Estrutura monumental

Independente do valor, a estrutura e a proporção do show deste sábado, 3, já o enquadram como o maior da carreira de Gaga. A depender do público, ele também pode se tornar um dos cinco maiores do mundo, hoje encabeçados por Rod Stewart (Rio de Janeiro, entre 3,5 e 4 milhões de pessoas).

A estrutura vem mais robusta do que a de Madonna para receber mais de 1,6 milhão de pessoas. Só o palco de Lady Gaga será 50% maior, distante 2,2m de altura da areia, com quase 1,3 mim m². Há nele também um imenso telão de 800 m² de LED de última geração.

Ao longo da praia, haverá mais 16 torres de LED espalhados, com 9 metros de altura cada, para que a multidão consiga assistir ao show mesmo se estiver a centenas de metros do palco. Isso ajuda também quem vai assistir do mar: 50 embarcações ancoradas irão assistirão ao show por lá

Para garantir a segurança e saúde do público, a prefeitura disponibilizou mais de 5 mil agentes de policiamento somente para o show. Postos de emergência também estarão a postos e mais de 30 mil litros de água serão fornecidos de graça pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

A expectativa é que a apresentação dure 2h30 e passe por 5 atos diferentes, que representam parte da carreira da cantora.

A produção de Lady Gaga trouxe 70 toneladas de equipamentos e mais de 300 pessoas na equipe, incluindo bailarinos e seguranças. O show da cantora terá a presença de 7 mil convidados VIPs.

Lady Gaga no palco do Coachella em 2025, com a Mayhem tour (Kevin Mazur/Getty Images)

E compensa, mesmo?

Tamanhã estrutura faz questionar se o investimento feito na cidade e na praia são válidos para movimentação econômica do Rio de Janeiro que, neste ano, promete ser quase 54% maior que a do show de Madonna no ano passado.

A expectativa é que o valor gire em torno dos R$ 600 milhões, e isso inclui sobretudo os valores gastos com hospedagem, alimentação e turismo. O gasto médio dos visitantes deve ser de cerca de R$ 515,84 por dia. Turistas internacionais devem desembolsar R$ 590,40. Para os cariocas, o gasto diário gira em torno de R$ 133,60.

No dia 30 de abril, a médica de ocupação hoteleira da capital fluminense era de 86,6%, segundo a HotéisRio. As buscas por hospedagem no site Airbnb para esse fim de semana também foram 2,5 maiores do que as feitas na mesma semana do ano passado — o show de Madonna aconteceu no dia 4 de maio de 2024.

O comércio também vê uma movimentação maior neste feriado. A previsão de alta de vendas do comércio carioca no período, segundo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), é de 2%.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro publicou um post sobre o investimento da cidade no show, diante de uma série de críticas sobre a escolha do gasto público.

"Vai gastar dinheiro público com a Lady Gaga?' Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes", afirmou Paes, no podcast PodK Liberados.

A apresentação de Gaga está prevista para às 21h45 deste sábado, 3, no Posto 2 da Praia de Copacabana.

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 26: (Exclusive Coverage) Lady Gaga performs at GNP Seguros Stadium on April 26, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation) (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Que horas começa o show da Lady Gaga?

O show de Lady Gaga, com sets de DJs antes e depois, está programado para começar às 21h45 de sábado e deve durar cerca de duas horas e meia. Para garantir uma boa acústica, 16 torres de delay serão espalhadas ao longo da orla.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

Guia completo para aproveitar o show da Lady Gaga no Rio

Qual é o provável setlist do show da Lady Gaga?

