Paes lidera cenários de 1º turno na disputa pelo governo do Rio, diz Paraná Pesquisas

Paes: prefeito da capital lidera cenários para próxima eleição (Prefeitura do Rio de Janeiro/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11h05.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera com folga os cenários de 1º turno para o governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 1º.
Nas simulações, Paes aparece com percentuais que variam entre 50,6% e 56,8% das intenções de voto. A diferença para o segundo colocado chega a 40 pontos percentuais.
O melhor desempenho do prefeito da capital é em cenário sem o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nesta simulação, Paes tem 54,8% contra 10,6% do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB).
Na sequência, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União), aparece com 7,8%. A vereadora do Rio de Janeiro, Mônica Benício (PSOL), tem 4,4% e o empresário Ítalo Marsili (Novo), 1%.
No cenário com Flávio Bolsonaro, Paes aparece com 50,6% e o senador tem 30,5%. Benício aparece com 5,3% das intenções de voto.
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro, entre 24 e 27 de agosto de 2025. A margem de erros é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Pesquisa Espontânea – Sem apresentação de nomes