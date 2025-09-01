Brasil

Paes lidera cenários de 1º turno na disputa pelo governo do Rio, diz Paraná Pesquisas

Nas simulações, o prefeito da capital aparece com percentuais que variam entre 50,6% e 56,8% das intenções de voto

Paes: prefeito da capital lidera cenários para próxima eleição (Prefeitura do Rio de Janeiro/Divulgação)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11h05.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera com folga os cenários de 1º turno para o governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 1º.

Nas simulações, Paes aparece com percentuais que variam entre 50,6% e 56,8% das intenções de voto. A diferença para o segundo colocado chega a 40 pontos percentuais.

O melhor desempenho do prefeito da capital é em cenário sem o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nesta simulação, Paes tem 54,8% contra 10,6% do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB). 

Na sequência, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União), aparece com 7,8%. A vereadora do Rio de Janeiro, Mônica Benício (PSOL), tem 4,4% e o empresário Ítalo Marsili (Novo), 1%.

No cenário com Flávio Bolsonaro, Paes aparece com 50,6% e o senador tem 30,5%. Benício aparece com 5,3% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro, entre 24 e 27 de agosto de 2025. A margem de erros é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Cenário 1

  • Eduardo Paes: 54,8%
  • Washington Reis: 10,6%
  • Rodrigo Bacellar: 7,8%
  • Mônica Benício: 4,4%
  • Ítalo Marsili: 1,0%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 13,9%
  • Não sabe / Não opinou: 7,6%

Cenário 2

  • Eduardo Paes: 56,8%
  • Washington Reis: 13,3%
  • Mônica Benício: 5,2%
  • Ítalo Marsili: 1,3%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 15,1%
  • Não sabe / Não opinou: 8,3%

Cenário 3

  • Eduardo Paes: 50,6%
  • Flávio Bolsonaro: 30,5%
  • Mônica Benício: 5,3%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 7,5%
  • Não sabe / Não opinou: 6,0%

Pesquisa Espontânea – Sem apresentação de nomes

  • Eduardo Paes: 12,8%
  • Cláudio Castro: 2,9%
  • Flávio Bolsonaro: 1,0%
  • Rodrigo Bacellar: 0,5%
  • Washington Reis: 0,5%
  • Tarcísio Motta: 0,3%
  • Outros nomes citados: 1,1%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 6,3%
  • Não sabe / Não opinou: 74,6%
