Final de ‘Euphoria’ bate recorde apesar de temporada polêmica

Mesmo cercado de polêmicas, o episódio final de "Euphoria" bateu recordes de audiência após seu lançamento, no domingo, 31. Segundo dados divulgados pela HBO, o fechamento da trama alcançou 8,7 milhões de espectadores nos Estados Unidos nos três primeiros dias após a estreia.

O resultado representa um leve crescimento em relação ao primeiro episódio da terceira temporada, que havia registrado 8,5 milhões de espectadores no mesmo período. A produção estrelada por Zendaya manteve o interesse do público mesmo após uma temporada marcada por mudanças na narrativa e críticas divididas.

Série encerra trajetória de sucesso

Desde sua estreia em 2019, "Euphoria" se consolidou como um dos maiores fenômenos da HBO, especialmente entre o público jovem. A série se destacou por abordar temas como dependência química, relacionamentos, identidade e saúde mental, além de impulsionar a popularidade de parte de seu elenco.

O anúncio do encerramento da série foi feito pelo próprio Sam Levinson durante participação em um podcast do The New York Times e posteriormente confirmado pela HBO à Variety. Ao todo, "Euphoria" teve 26 episódios e cerca de sete anos de trajetória desde o início de sua produção.

Sydney Sweeney: atriz interpreta Cassie em 'Euphoria' (Eddy Chen/HBO)

Desde o fim da segunda temporada, exibida em 2022, o futuro de "Euphoria" passou a ser alvo constante de rumores. O intervalo entre a segunda e a terceira temporada aumentou significativamente, enquanto parte do elenco ganhou novos projetos em Hollywood, dificultando a conciliação das gravações.

Além dos atrasos, a série também enfrentou mudanças importantes nos bastidores. A morte do ator Angus Cloud, em 2023, impactou diretamente os planos da produção. O intérprete de Fezco era um dos personagens mais populares da trama e tinha papel relevante no desenvolvimento futuro da história.

Elenco foi impulsionado pela trama

O sucesso da série impulsionou a carreira de vários integrantes do elenco. Zendaya se tornou a atriz mais jovem a vencer duas vezes o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática pelo papel de Rue, enquanto Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer ganharam projeção internacional após o lançamento dos episódios.