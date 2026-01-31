Justin Bieber no Rio impulsiona buscas por voos e hospedagem na internet

O que começou como um boato nos corredores de um shopping de luxo da Barra da Tijuca teve reflexo quase imediato no comportamento digital de fãs e turistas ao redor do mundo.

Após especulações envolvendo Justin Bieber como possível atração do projeto Todo Mundo no Rio, as buscas globais por hospedagem e passagens para a capital fluminense dispararam.

Dados do Google Trends mostram que, do dia 30 para o dia 31 de janeiro, o interesse mundial por “Airbnb Rio de Janeiro” cresceu cerca de 290%. No mesmo intervalo, as pesquisas por “voo Rio de Janeiro” praticamente dobraram, com alta próxima de 100%.

O próprio nome do cantor também registrou salto expressivo, com crescimento de 96% nas buscas globais.

O boato que colocou Justin Bieber no centro das atenções

A especulação ganhou força após um episódio revelado pelo colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles. Segundo a publicação, o prefeito Eduardo Paes conversava informalmente com vendedores em uma loja do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, quando foi questionado sobre quem seria a atração da próxima edição do Todo Mundo no Rio, prevista para maio de 2026, em Copacabana.

Ao ouvir nomes como Rihanna e Beyoncé, Paes teria negado. Já diante de Justin Bieber, reagiu com silêncio e um sorriso, gesto que, para quem estava presente, soou como confirmação. O episódio foi reforçado por relatos envolvendo a primeira-dama, Cristine Paes, que teria comentado o suposto show com funcionários da loja.

A circulação da história entre produtores, artistas e agentes do setor cultural foi rápida. Pouco depois, postagens da Prefeitura do Rio nas redes sociais passaram a alimentar os rumores, com referências à palavra “baby”, associada ao primeiro grande sucesso do cantor canadense.

Explosão nas buscas por viagens ao Rio

O efeito digital do boato aparece de forma clara nos dados de pesquisa. O termo “Justin Bieber” alcançou níveis próximos do máximo da escala do Google Trends no dia seguinte à circulação dos rumores, indicando forte repercussão internacional.

Na esteira desse movimento, buscas ligadas a planejamento de viagem também avançaram. Além do salto de quase 300% em “Airbnb Rio de Janeiro”, o interesse por hoteis na cidade cresceu cerca de 67% no mesmo período, enquanto para voos registrou alta próxima de 100%. O padrão sugere uma transição da curiosidade inicial para intenções mais concretas de deslocamento.

Estratégia de público e agenda internacional

De acordo com relatos de bastidores, a eventual escolha por Bieber estaria ligada à estratégia da Prefeitura de diversificar o público do evento. Após edições com forte apelo junto à comunidade LGBTQIAP+, como Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, o objetivo seria atrair um artista com alcance global e capacidade de dialogar com diferentes gerações.

O cantor também tem agenda relevante em 2026. Ele está confirmado no Grammy Awards, em fevereiro, e será headliner do Coachella em abril, antes da data cogitada para o megashow em Copacabana. Houve, segundo Pasin, um impasse inicial sobre a data da apresentação no Rio, mas a Prefeitura manteve o evento para 2 de maio.

Nenhuma confirmação oficial

Apesar do volume de buscas e da repercussão nas redes sociais, não há confirmação oficial até o momento.

A produtora Bonus Track, responsável pelo Todo Mundo no Rio, afirmou que não comenta especulações. O silêncio segue o padrão adotado em anos anteriores, quando os nomes de Madonna e Lady Gaga só foram anunciados oficialmente no fim de fevereiro.