Zverev supera Jakub Mensík e carimba passaporte para final de Roland Garros

O saibro de Paris conheceu o primeiro finalista na chave simples masculina. Nesta sexta-feira, 5, o alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo e derrotou o jovem tcheco Jakub Mensík pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3.

Com o resultado, o atual número 3 do ranking mundial da ATP mantém vivo o grande objetivo de sua carreira: erguer o primeiro troféu de Grand Slam.

Apesar de carregar o status de favorito para o duelo, Zverev precisou apresentar um tênis sólido e lidar com a forte resistência de Mensík. O tenista da República Tcheca vinha embalado no torneio e ganhou os holofotes da torcida sul-americana na fase anterior ao eliminar o brasileiro João Fonseca em uma batalha de quartas de final.

O desenho da partida e a reação de Mensík

O tenista alemão começou ditando o ritmo do jogo na quadra central. Com saques potentes e agressividade nos ralis, Zverev construiu uma vantagem confortável logo no início da semifinal ao fechar as duas primeiras parciais por 7/5 e 6/2.

Quando a partida parecia caminhar para um desfecho rápido em sets diretos, a promessa tcheca de 20 anos reagiu. Aproveitando-se de uma leve oscilação de Zverev, Mensík quebrou o serviço do adversário, dominou o terceiro set por 6/3 e inflamou as arquibancadas francesas.

No quarto período, a experiência e a frieza do top 3 do mundo falaram mais alto. Zverev estabilizou os golpes do fundo de quadra, reduziu o número de erros não forçados e conquistou uma quebra de serviço crucial para liquidar a parcial em 6/3, fechando o jogo após mais de duas horas de disputa.

Em busca da glória máxima no tênis

Esta será a primeira vez que Alexander Zverev disputa a final de Roland Garros, uma quebra de barreira pessoal após acumular quedas consecutivas na fase de semifinal em anos anteriores. O tenista alemão já sentiu o gosto de disputar a decisão de um Major no passado, mas acabou ficando com o vice-campeonato.

Zverev agora aguarda o vencedor do confronto entre os italianos Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, que disputam a segunda vaga da semifinal, para saber quem será o seu oponente na grande final deste domingo.