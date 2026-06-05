Dia do Meio Ambiente: 8 iniciativas do setor de energia

A matriz energética brasileira é majoritariamente composta por fontes renováveis. Em contato direto com o meio ambiente, as empresas do setor de energia precisam de compromisso firme com a sustentabilidade.

No Dia do Meio Ambiente, exploramos 8 exemplos do que algumas das principais empresas estão fazendo para manter este compromisso.

1. Axia mantém laboratório natural

Localizada no reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA), a AXIA Energia é responsável pela Ilha de Germoplasma, um laboratório natural de conservação florestal de espécies florestais e frutíferas, com alto valor ambiental e econômico para a região.

São 129 hectares — o equivalente a 150 campos de futebol — com 100 mil árvores de 220 espécies nativas.

O trabalho engloba um viveiro com capacidade para produzir até 120 mil mudas por ano, um banco genético florestal e um laboratório de análise de sementes.

A ilha integra o Programa Germoplasma Florestal, com ações previstas no licenciamento ambiental da hidrelétrica, construída em 1984.

2. Echoenergia centra estratégia na descarbonização

A Echoenergia é a plataforma de soluções renováveis do Grupo Equatorial e tem apoiado a estratégia de descarbonização de empresas com a oferta de Certificados Internacionais de Energia Renovável (I-RECs), que comprovam a origem limpa da energia consumida.

A companhia também vem ampliando sua atuação no mercado global de carbono: ao todo cinco de seus complexos eólicos foram registrados pelo Global Carbon Council (GCC), uma das principais certificadoras internacionais.

3. Eneva tem programa de conservação da Amazônia

A Eneva conduz iniciativas de bioeconomia e conservação da Amazônia. O grande destaque é o programa Raízes de Valor, em parceria com o Instituto Belterra.

O projeto desenvolve sistemas agroflorestais em áreas degradadas para o cultivo de café, hortaliças e árvores frutíferas, além da criação de abelhas sem ferrão.

Desde 2021, o projeto recebeu investimentos de R$8 milhões, beneficiando 93 agricultores que atuam no manejo sustentável.

No ano passado, foram recuperados 43 hectares de áreas degradadas, nas cidades de Silves e Itapiranga, no Amazonas.

O projeto também foi responsável por um aumento de 190% na renda média das famílias participantes, em quatro anos.

4. Exxon visa gestão de resíduos

A ExxonMobil Brasil ampliou sua atuação na gestão de resíduos no Norte do país. A empresa destinou mais de R$325 mil para o projeto de reciclagem que mantém há 5 anos com a YouGreen.

O novo ciclo da iniciativa prevê estudos e diagnóstico de cidades para implementar uma nova cooperativa na região. Desde 2022, a ExxonMobil Brasil e a YouGreen revitalizaram a EcoCooperativa, em Manaus (AM), e inauguraram outras duas no Pará, com aporte de mais de R$1 milhão.

Com as cooperativas do Pará, a YouGreen prevê coletar e separar cerca de 50 toneladas de resíduos até o final de 2026. Já com a expansão do projeto, a expectativa é chegar a 2,5 mil toneladas até 2028.

5. Grupo Equatorial mantém programa de reciclagem

O Grupo Equatorial reforça seu compromisso com a sustentabilidade por meio da Plataforma E+ Reciclagem. A iniciativa já reciclou 94 mil toneladas de resíduos nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Goiás e Rio Grande do Sul.

A ação promove a destinação correta de materiais recicláveis em troca de créditos na conta de energia. Ao longo de 15 anos de história, o programa evitou emissões equivalentes a 304 mil toneladas de CO².

6. Neoenergia está preparando projeto de restauração da Mata Atlântica

O projeto Muçununga vai restaurar 1,3 mil hectares de Mata Atlântica em oito municípios do sul da Bahia, com mais de 2 milhões de mudas de espécies nativas.

A iniciativa será implementada pela Biomas e pela Carbon2Nature Brasil, joint venture da Neoenergia com a Carbon2Nature, em áreas da Veracel Celulose. Além da recuperação ambiental, o projeto deve gerar cerca de 500 mil créditos de carbono em 40 anos, com potencial de renda, emprego e benefícios sociais para 14 comunidades locais.

O projeto também é estratégico para a proteção de espécies ameaçadas, como o macaco-prego-do-peito-amarelo, o mico-leão-de-cara-dourada e outras.

7. Norte Energia preserva espécies ameaçadas

A companhia atua na preservação da fauna na Amazônia, com o monitoramento ambiental contínuo na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte, há 14 anos.

No período, a empresa mapeou mais de 800 espécies.

Os animais vivem na Área de Preservação Permanente (APP) que cerca a usina.

O ambiente de 26 mil hectares protegidos mantém a vegetação nativa e garante abrigo, alimento e corredores ecológicos para os animais.

A efetividade das ações de conservação é evidenciada por registros de animais vulneráveis à extinção, como o flagrante de antas, macaco-aranha, onça parda e gato-mourisco.

8. Energisa produzirá 28 mil metros cúbicos de biometano

Com objetivo de reduzir emissões de carbono e promover uma energia mais sustentável, o Grupo Energisa tem investido na produção de biometano e biofertilizantes para a indústria e o agronegócio.

Com investimentos de R$ 110 milhões, a companhia produzirá 28 mil m³ de biometano por dia, além de 40 mil toneladas de biofertilizantes/ano na usina de Campos Novos (SC), transformando resíduos agroindustriais em energia renovável carbono zero e insumos agrícolas, com 100% de circularidade e eliminando passivos ambientais.

Na usina, é produzido o biofertilizante E.bio Solum, alternativa eficiente e sustentável para a nutrição das culturas e a conservação do solo para grãos, frutas, hortaliças e pastagens.