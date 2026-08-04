'Homem-Aranha 5' vem aí? Chefão da Marvel confirma planos para continuar saga de Tom Holland

O sucesso de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já colocou o futuro de Peter Parker novamente em pauta. Após o lançamento do quarto filme protagonizado por Tom Holland, Kevin Feige confirmou que existem planos para continuar a trajetória do personagem nos cinemas.

Em entrevista à Variety, o presidente da Marvel Studios foi questionado diretamente sobre a possibilidade de Holland estrelar outro filme do Homem-Aranha. A resposta deixou claro que o estúdio continua pensando nos próximos capítulos do herói. "Existem sempre planos", afirmou Feige. O executivo, porém, explicou que Holland terá um período de descanso depois da extensa divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Tom Holland fará pausa antes do próximo filme

Segundo Feige, Holland e Zendaya devem aproveitar o momento após meses envolvidos com grandes produções e compromissos de divulgação. "Ele vai descansar depois dessa turnê global. Ele e Zendaya vão dar uma boa e tranquila volta da vitória, algo que eles merecem muito", disse o produtor.

A declaração ainda deixa qualquer anúncio formal sobre "Homem-Aranha 5" para outro momento. Feige, porém, indicou que o futuro do personagem já faz parte dos planos da Marvel.

'Um Novo Dia' abre caminho para mais Homem-Aranha

Feige também afirmou que os acontecimentos de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foram pensados para levar Peter Parker a novas histórias.

Segundo o executivo, quem já assistiu ao longa consegue perceber que a trama aponta diretamente para mais filmes do Homem-Aranha e para acontecimentos futuros do MCU. O produtor evitou detalhar essas conexões enquanto o filme ainda está em seus primeiros dias nos cinemas.

Sucesso histórico nos cinemas

A conversa sobre uma continuação surge poucos dias depois de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" registrar uma estreia gigantesca nas bilheterias. O longa arrecadou cerca de US$ 360 milhões na América do Norte em seu primeiro fim de semana, superando "Vingadores: Ultimato" de 2019, que teve US$ 357 milhões.

A dimensão do feito fica mais clara na comparação com outras grandes estreias. "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em 2021, arrecadou US$ 260 milhões em seu primeiro fim de semana, enquanto "Vingadores: Guerra Infinita", de 2018, somou US$ 257 milhões. Mesmo com cerca de US$ 100 milhões a menos na abertura, ambos terminaram suas trajetórias entre as maiores bilheterias da história.

Com esse desempenho inicial, ainda é difícil estimar até onde "Homem-Aranha: Um Novo Dia", o 38º filme do MCU, poderá chegar. A produção estrelada por Tom Holland já soma US$ 932 milhões mundialmente após apenas três dias em cartaz e caminha para ultrapassar US$ 1 bilhão em ritmo quase recorde. Segundo estimativas da Variety, se o desempenho continuar nesse ritmo, a marca de US$ 2 bilhões também entra no horizonte do longa.

Filme é o quarto da franquia estrelada por Tom Holland

Dirigido por Destin Daniel Cretton, o filme marca a quarta aventura solo de Holland como Peter Parker e acompanha o herói anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

Após fazer o mundo esquecer sua identidade, Peter vive sozinho em Nova York e dedica sua rotina à atuação como Homem-Aranha. O elenco reúne Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando e Sadie Sink.

"Um Novo Dia" conta com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 361 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.

Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%) e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).