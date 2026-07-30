'Homem-Aranha: Um Novo Dia' tem cena pós-créditos que muda o futuro da Marvel; entenda

O texto abaixo contém spoilers

Quem permanece na sala até o fim de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" é recompensado com uma cena pós-créditos que muda a perspectiva sobre o futuro de Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel.

A sequência entrega um gancho direto para os próximos filmes dos Vingadores, que estreiam em dezembro de 2026 e dezembro de 2027.

O que acontece na cena pós-créditos?

A cena acompanha Ned Leeds utilizando o chamado "rastreador Aranha", aparelho que identifica a presença do Homem-Aranha e que apareceu na campanha de divulgação do filme.

Desta vez, porém, o dispositivo aponta algo inesperado: Peter Parker já não está mais na Terra. A revelação encerra o longa sem explicar onde o herói foi parar, deixando espaço para a continuação da história.

Ligação com os próximos filmes da Marvel

O Homem-Aranha ainda não foi confirmado em "Vingadores: Doutor Destino", então a participação de Peter Parker no filme segue em aberto.

Ainda assim, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" estabelece uma conexão importante ao mostrar que o herói conhece Yelena Belova e já possui uma relação com a personagem.

Como Peter Parker ocupa um papel central na saga "Guerras Secretas" nos quadrinhos, a expectativa é que Tom Holland volte a dividir a tela com os Vingadores em breve.

Novo capítulo do herói foi elogiado pela crítica

O quarto filme solo de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel apresenta um Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia.

O elenco reúne nomes como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Sadie Sink.

O longa estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 167 críticas publicadas até o momento. O resultado coloca o novo filme entre os mais bem avaliados da trajetória do herói nos cinemas.

Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas. Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), além de dividir a mesma aprovação de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que também registra 91%.