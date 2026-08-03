'Homem-Aranha: Um Novo Dia' tem maior estreia do ano nos cinemas

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) estreou com força nos cinemas e arrecadou US$ 932 milhões em seu primeiro fim de semana em cartaz, segundo números finais divulgados nesta segunda-feira, 3 de agosto.

O novo filme da Marvel registrou US$ 360 milhões nos Estados Unidos e Canadá e outros US$ 572 milhões nos mercados internacionais, garantindo a maior estreia do ano nas bilheterias mundiais.

No Brasil, o longa também liderou as bilheterias. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, o filme arrecadou US$ 23,8 milhões, colocando o país entre os principais mercados internacionais do lançamento.

Apesar da maior estreia do ano, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) ocupa a quarta posição entre as maiores bilheterias acumuladas de 2026, atrás de "Toy Story 5" (2026), "Michael" (2026) e "Super Mario Galaxy: O Filme" (2026) — títulos que estão em cartaz há mais tempo e por isso somaram totais maiores ao longo das semanas.

Os mercados internacionais responderam por cerca de 61% da arrecadação total, enquanto os Estados Unidos e o Canadá representaram os 39% restantes.

Brasil está entre os principais mercados

Com US$ 23,8 milhões arrecadados, o Brasil ficou atrás apenas de China (US$ 121 milhões), Reino Unido (US$ 49 milhões), México (US$ 38,3 milhões) e Índia (US$ 31,8 milhões) entre os mercados internacionais.

O desempenho brasileiro superou o de países como Austrália (US$ 21,4 milhões), Alemanha (US$ 20 milhões), Itália (US$ 18,2 milhões) e Espanha (US$ 15,6 milhões), reforçando a importância do mercado nacional para a estreia do novo filme da Sony Pictures.

Maior abertura doméstica da história do cinema

Com o fechamento dos números na segunda-feira, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" ultrapassou oficialmente a marca de US$ 357,1 milhões de "Vingadores: Ultimato" (2019) e se tornou a maior abertura doméstica da história do cinema, com US$ 360 milhões arrecadados no fim de semana de estreia.

O filme também bateu recordes de bilheteria diária: arrecadou US$ 72 milhões em sessões antecipadas na quinta-feira, superando os US$ 60 milhões de "Vingadores: Ultimato", e US$ 168 milhões na sexta-feira, a maior soma já registrada para o dia em território doméstico.

Peter Parker começa um novo capítulo

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Agora adulto e vivendo sozinho, o personagem dedica sua rotina integralmente ao combate ao crime em Nova York.

Tom Holland retorna ao papel principal, acompanhado por Zendaya e Jacob Batalon. O elenco também conta com Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

O longa sucede "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", fenômeno lançado em 2021 que arrecadou cerca de US$ 1,9 bilhão mundialmente e se tornou o filme de maior bilheteria da história da Sony.

Novo capítulo do herói foi elogiado pela crítica

"Um Novo Dia" conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 329 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.

Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).