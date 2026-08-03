'Homem-Aranha: Um Novo Dia' supera 'Vingadores' e faz maior estreia da história nos EUA

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" acaba de colocar o herói no topo da história das bilheterias dos Estados Unidos. Os números finais do primeiro fim de semana confirmaram uma arrecadação de US$ 360 milhões no país, suficiente para superar o recorde de "Vingadores: Ultimato".

'Homem-Aranha' supera 'Vingadores'

Segundo os dados divulgados pelo The Hollywood Reporter nesta segunda-feira, 3, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou US$ 360 milhões durante seu primeiro fim de semana no mercado norte-americano.

O resultado superou os US$ 357 milhões conquistados por "Vingadores: Ultimato" em 2019, valor considerado sem ajuste pela inflação. Com isso, o novo longa estrelado por Tom Holland passa a ocupar o primeiro lugar entre as maiores estreias da história dos Estados Unidos.

O desempenho ainda ficou acima das estimativas divulgadas no domingo. As primeiras projeções indicavam uma abertura de US$ 355 milhões, número que deixaria "Homem-Aranha: Um Novo Dia" na segunda colocação histórica.

Sucesso também é mundial

Fora dos Estados Unidos, o desempenho também colocou o filme entre as maiores estreias já registradas nos cinemas. Em apenas três dias, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" alcançou US$ 932 milhões mundialmente. Desse total, US$ 572 milhões vieram do mercado internacional, enquanto os outros US$ 360 milhões foram arrecadados nos Estados Unidos.

No Brasil, o longa estreou na liderança das bilheterias ao arrecadar US$ 23,8 milhões entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. O resultado colocou o novo filme da Sony Pictures no topo do ranking nacional em seu primeiro fim de semana em cartaz.

Com US$ 932 milhões, o filme registrou a segunda maior abertura mundial da história, atrás somente de "Vingadores: Ultimato", que arrecadou cerca de US$ 1,2 bilhão em seu primeiro fim de semana em 2019.

Novo capítulo de Peter Parker

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" marca o quarto filme solo de Tom Holland como Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel. A história acompanha o personagem quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", vivendo sozinho em Nova York e dedicado integralmente ao combate ao crime.

O elenco também conta com Zendaya novamente como MJ e Jacob Batalon como Ned. Entre as novidades estão Sadie Sink como Jean Grey, Jon Bernthal como Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk. A direção é de Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis".

"Um Novo Dia" conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 329 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.

Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%) e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).

Confira o trailer do filme: