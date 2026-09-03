Veja 5 autores confirmados na Bienal do Livro de São Paulo 2026

Estamos a um dia da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro no Distrito do Anhembi, zona norte da capital paulista.

Considerada o maior evento cultural da América Latina, a Bienal é a oportunidade perfeita para que os leitores conheçam seus autores favoritos e descubram novos lançamentos e editoras do mercado literário.

Pensando nisso, a EXAME separou alguns autores confirmados na programação da Bienal do Livro de São Paulo:

Lynn Painter

Considerada um dos nomes mais populares do romance contemporâneo atual, Lynn Painter vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil com seu livro de estreia "Melhor Do Que Nos Filmes". A autora americana conquistou o BookTok com histórias leves em situações únicas e divertidas, além de personagens interessantes.

Painter vive em Nebraska, nos Estados Unidos, e nunca pensou em ser escritora. A autora dividia seu tempo tentando escrever romances com o trabalho formal no ramo imobiliário e a criação dos cinco filhos.

Seu primeiro livro, escrito nas horas vagas da noite, foi lançado em 2021. Mas foi apenas em 2023, com os lançamentos de Apostando no Amor, Sorte no Amor e Melhor do Que Antes, que a autora decidiu deixar o emprego e se dedicar à escrita.

Agora, Lynn vem ao Brasil para divulgar duas novas obras: "13 Histórias de Amor: Uma Antologia Inspirada nas Músicas de Taylor Swift", na qual a autora assina um dos textos, e "Nada é por acaso". Os projetos foram lançados pela Intrínseca no mercado literário brasileiro.

Durante sua quarta passagem pelo país, Lynn terá três compromissos com os fãs brasileiros. Confira a agenda da autora:

04/09 às 19h: Sessão de autógrafos extra⁣

05/09 às 16h30: Mesa “Fake dating, rivais e clichês: a receita do romance perfeito” na Arena Cultural

05/09 às 17h30: Sessão de autógrafos⁣

Carla Madeira

Carla Madeira, nascida em 1964 em Belo Horizonte, é formada em jornalismo e publicidade, mas já atuou como professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A autora também é sócia e diretora de criação da agência Lápis Raro, sediada na capital mineira, onde vive até hoje.

Estreou na ficção em 2014 com "Tudo é rio", romance que se tornou um fenômeno editorial. Relançado pela Editora Record em 2021, o livro superou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos em 2025 e conquistou repercussão internacional. Em 2024, recebeu o prêmio de Melhor Livro do Ano de Autores Lusófonos, concedido pela rede portuguesa de livrarias Bertrand.

Depois da estreia, Madeira publicou "A natureza da mordida" e "Véspera", ambos pela Record. Em 2026, a autora comemora o lançamento de seu quarto romance, "Quando".

Carla Madeira estará na Bienal do Livro de São Paulo no dia 11 de setembro, às 20h, em uma conversa na Arena Cultural com Eliana Alves Cruz.

Alice Oseman

Alice Oseman, escritora e quadrinista britânica conhecida por "Heartstopper", será a primeira convidada do evento. Esta será a primeira vez da autora no Rio de Janeiro.

"Heartstopper" acompanha a história de Charlie Spring e Nick Nelson e já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo, além de dar origem à adaptação audiovisual da Netflix escrita pela própria autora.

Em 2026, a autora chega ao Brasil para divulgar o sexto e último volume, "Heartstopper: Para sempre", que encerra a franquia. Além da passagem pela Bienal do Livro de São Paulo, Oseman também irá participar da Estação Bienal no Rio de Janeiro.

Na sua primeira passagem pelo Brasil, Alice Oseman terá dois compromissos na Bienal do Livro de São Paulo. Confira a agenda:

5 de setembro (sábado), às 19h: Bate-papo "Um Lugar Seguro no Mundo" na Arena Cultural, seguido de sessão de autógrafos.

7 de setembro (segunda-feira), às 12h30: Bate-papo "As cores do primeiro amor: de Heartstopper a Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", com Daniel Ribeiro e Bruno Freire na Arena Cultural, com sessão de autógrafos.

Raphael Montes

Raphael Montes é responsável por alguns dos maiores sucessos da literatura e do audiovisual criminal e policial do Brasil. Criador, roteirista-chefe e produtor-executivo da novela "Beleza Fatal" e da série "Bom Dia, Verônica", o carioca também é autor de oito romances.

Entre suas principais obras estão "Dias Perfeitos", "Jantar Secreto" e "Uma Mulher no Escuro", que foram traduzidas em mais de 25 países e adaptadas para o cinema e a TV.

Em 2021, Raphael fundou a Casa Montes, produtora focada em projetos de crime, suspense e terror. A paixão por esse mundo surgiu ainda durante a infância, quando ganhou um exemplar de "Um Estudo em Vermelho", de Arthur Conan Doyle, primeiro livro da série do detetive Sherlock Holmes.

Fenômeno da literatura brasileira, Raphael está com a agenda cheia nas próximas duas semanas. Confira a programação do autor na Bienal do Livro:

4/9 às 19h30: Bate-papo "Raphael Montes e 'A estranha na cama'" na Arena Cultural

4/9 às 20h30: Sessão de Autógrafos

12/9 às 12h30: Bate-papo "O mal entre nós: uma conversa entre Raphael Montes e Ana Paula Maia"

12/9 às 13h30: Sessão de Autógrafos

Socorro Acioli