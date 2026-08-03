'Homem-Aranha: Um Novo Dia' supera bilheteria total de 'Supergirl' em apenas quatro dias

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou aos cinemas na última quarta-feira, 29, mostrando que Peter Parker continua entre os personagens mais poderosos de Hollywood.

Em apenas quatro dias em cartaz, o novo longa estrelado por Tom Holland já arrecadou mais do que "Supergirl" durante toda a sua passagem pelas salas de cinema.

O resultado coloca os dois filmes de super-heróis em situações bastante diferentes nas bilheterias. Enquanto o lançamento da Sony e da Marvel começou sua trajetória quebrando recordes, a produção da DC encerrou sua exibição mundial com cerca de US$ 125 milhões arrecadados.

Estreia histórica para o Homem-Aranha

De acordo com dados do Box Office Mojo, apenas nos cinemas norte-americanos, "Homem-Aranha: Um Novo Dia", dirigido por Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021), arrecadou US$ 355 milhões.

Nos demais mercados, o longa somou outros US$ 573 milhões, alcançando US$ 927 milhões em bilheteria mundial e garantindo a segunda maior abertura da história do cinema.

No Brasil, mais de um milhão de espectadores assistiram ao filme em seu primeiro dia de exibição, segundo dados divulgados pela própria Sony.

'Supergirl' encerrou trajetória com US$ 125 milhões

A comparação ganha dimensão diante do desempenho de "Supergirl". Estrelado por Milly Alcock, o longa encerrou sua passagem pelos cinemas com aproximadamente US$ 125 milhões arrecadados mundialmente.

O resultado ficou distante do investimento feito pela Warner Bros. e pela DC. Segundo a Variety, o filme teve orçamento de produção estimado em US$ 170 milhões, além de cerca de US$ 120 milhões destinados à campanha de marketing. As projeções indicaram perdas próximas de US$ 100 milhões para o estúdio.

Peter Parker começa um novo capítulo

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Agora adulto e vivendo sozinho, o personagem dedica sua rotina integralmente ao combate ao crime em Nova York.

Tom Holland retorna ao papel principal, acompanhado por Zendaya e Jacob Batalon. O elenco também conta com Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

O longa sucede "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", fenômeno lançado em 2021 que arrecadou cerca de US$ 1,9 bilhão mundialmente e se tornou o filme de maior bilheteria da história da Sony.

Novo capítulo do herói foi elogiado pela crítica

"Um Novo Dia" conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 329 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.

Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).