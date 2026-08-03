'Homem-Aranha: Um Novo Dia' supera bilheteria total de 'Supergirl' em apenas quatro dias

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': longa da Marvel e Sony começou sua trajetória nos cinemas quebrando recordes e rapidamente superou o desempenho mundial de "Supergirl" (Divulgação / Sony Pictures)
Freelancer
Publicado em 3 de agosto de 2026 às 10h44.
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou aos cinemas na última quarta-feira, 29, mostrando que Peter Parker continua entre os personagens mais poderosos de Hollywood.
Em apenas quatro dias em cartaz, o novo longa estrelado por Tom Holland já arrecadou mais do que "Supergirl" durante toda a sua passagem pelas salas de cinema.
O resultado coloca os dois filmes de super-heróis em situações bastante diferentes nas bilheterias. Enquanto o lançamento da Sony e da Marvel começou sua trajetória quebrando recordes, a produção da DC encerrou sua exibição mundial com cerca de US$ 125 milhões arrecadados.
De acordo com dados do Box Office Mojo, apenas nos cinemas norte-americanos, "Homem-Aranha: Um Novo Dia", dirigido por Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021), arrecadou US$ 355 milhões.
Nos demais mercados, o longa somou outros US$ 573 milhões, alcançando US$ 927 milhões em bilheteria mundial e garantindo a segunda maior abertura da história do cinema.
No Brasil, mais de um milhão de espectadores assistiram ao filme em seu primeiro dia de exibição, segundo dados divulgados pela própria Sony.
A comparação ganha dimensão diante do desempenho de "Supergirl". Estrelado por Milly Alcock, o longa encerrou sua passagem pelos cinemas com aproximadamente US$ 125 milhões arrecadados mundialmente.
O resultado ficou distante do investimento feito pela Warner Bros. e pela DC. Segundo a Variety, o filme teve orçamento de produção estimado em US$ 170 milhões, além de cerca de US$ 120 milhões destinados à campanha de marketing. As projeções indicaram perdas próximas de US$ 100 milhões para o estúdio.
Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" acompanha Peter Parker quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Agora adulto e vivendo sozinho, o personagem dedica sua rotina integralmente ao combate ao crime em Nova York.
Tom Holland retorna ao papel principal, acompanhado por Zendaya e Jacob Batalon. O elenco também conta com Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.
O longa sucede "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", fenômeno lançado em 2021 que arrecadou cerca de US$ 1,9 bilhão mundialmente e se tornou o filme de maior bilheteria da história da Sony.
"Um Novo Dia" conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 329 críticas publicadas até o momento. Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas.
Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), e "Homem-Aranha: Longe de Casa" (91%).