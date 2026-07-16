'Backrooms' chega ao streaming; veja onde assistir ao fenômeno do terror

O labirinto que conquistou os cinemas agora invade as telas de casa. Após se consolidar como um dos maiores fenômenos do terror em 2026, "Backrooms: Um Não-Lugar" chegou às plataformas digitais e já pode ser comprado ou alugado pelo público brasileiro.

A partir desta quinta-feira, 16, o longa está disponível em serviços de vídeo sob demanda como Prime Video, Google Play, YouTube e Vivo Play. Neste primeiro momento, o lançamento acontece no formato de compra e aluguel, enquanto a estreia em um catálogo por assinatura ainda aguarda confirmação oficial.

Onde assistir 'Backrooms'

Quem aguardava a estreia digital já pode assistir ao filme por meio de algumas plataformas. O lançamento contempla:

Prime Video

Google Play

YouTube

Vivo Play

O título segue o modelo tradicional de lançamento digital, permitindo que o público escolha entre comprar (por R$ 39,90) ou alugar o filme para assistir (por R$ 29,90) em casa.

O fenômeno que nasceu na internet

Dirigido por Kane Parsons, "Backrooms: Um Não-Lugar" adapta para o cinema uma das creepypastas mais famosas da internet. A história acompanha Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, um vendedor de móveis que encontra um portal escondido no porão de sua loja e acaba preso em um labirinto de corredores intermináveis, onde as leis da realidade deixam de fazer sentido. Renate Reinsve interpreta Mary, terapeuta que decide entrar nesse universo para encontrá-lo.

O conceito das "Backrooms" ganhou fama após viralizar em fóruns e redes sociais, inspirando vídeos, jogos e produções independentes. Kane Parsons transformou esse universo em uma série de curtas no YouTube antes de levá-lo para as telas.

O longa se tornou o maior sucesso da história da A24 ao arrecadar mais de US$ 357 milhões nas bilheterias mundiais, um resultado impressionante para uma produção que custou cerca de US$ 10 milhões. No Brasil, o terror também dominou as salas de cinema, estreando na liderança do ranking nacional e reunindo mais de 400 mil espectadores em seu primeiro fim de semana em cartaz.

Quando estreia no streaming por assinatura?

Embora já esteja disponível para compra e aluguel, o filme ainda não tem data oficial para integrar um serviço de assinatura.