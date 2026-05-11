Fenômeno da pandemia, 'Wordle' vai virar programa de TV nos EUA

O "Wordle", jogo de palavras que virou ritual diário para milhões de pessoas ao redor do mundo, agora vai tentar conquistar a televisão. O fenômeno do jornal The New York Times ganhará um programa de TV exibido pela NBC a partir de 2027.

A dinâmica seguirá o espírito do jogo original: descobrir palavras de cinco letras usando dicas visuais em verde, amarelo e cinza. Mas, desta vez, o desafio acontecerá diante das câmeras, com equipes competindo por prêmios em dinheiro.

A apresentação ficará por conta da jornalista Savannah Guthrie, âncora do programa “Today” desde 2012 e fã assumida do jogo. Segundo a NBC, os participantes disputarão batalhas “de inteligência, velocidade e diversão” em uma espécie de arena do “Wordle”.

O programa será produzido pelo próprio jornal, pela produtora Electric Hot Dog (ligada ao apresentador Jimmy Fallon) e pelo Universal Television Alternative Studio.

Como o 'Wordle' foi criado?

Criado em 2021 pelo engenheiro de software Josh Wardle, o “Wordle” rapidamente se transformou em um fenômeno cultural nas redes sociais, impulsionado pelas famosas sequências de quadrados coloridos compartilhadas diariamente pelos jogadores. O New York Times comprou o game em janeiro de 2022.

Segundo Jonathan Knight, chefe da divisão de jogos do jornal, o sucesso do “Wordle” vai além da mecânica do quebra-cabeça.

"As pessoas não só jogam, elas falam sobre o jogo, comparam resultados e resolvem juntas", afirmou em entrevista publicada pelo jornal. A ideia do programa, segundo ele, foi transformar justamente essa experiência coletiva em um game show.

A emissora já abriu inscrições para participantes, e as gravações devem começar ainda este ano.

*Com informações da AFP