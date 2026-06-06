Classificação do GP de Mônaco 2026: veja horário e onde assistir ao vivo

A Fórmula 1 define neste sábado, 6, o grid de largada para o GP de Mônaco, oitava etapa da temporada de 2026.

A classificação costuma ser decisiva nas ruas estreitas de Monte Carlo, onde as ultrapassagens são raras. Por isso, largar nas primeiras posições pode ser determinante para a corrida de domingo.

Antonelli chega a Mônaco após vitória no Canadá

Na última etapa, disputada no GP do Canadá, Kimi Antonelli conquistou sua quarta vitória em 2026 e ampliou a liderança do campeonato.

Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo lugar, seguido por Max Verstappen, da Red Bull. O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 13º.

Com o resultado no Canadá, Antonelli ampliou sua vantagem no Mundial para 43 pontos. Russell segue na vice-liderança, enquanto Charles Leclerc aparece em terceiro, 13 pontos atrás do britânico.

Que horas assistir à classificação do GP de Mônaco?

A classificação para a corrida principal será realizada neste sábado, 6, às 11h (horário de Brasília).

Onde assistir à classificação do GP de Mônaco?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, pelo Globoplay e pela F1TV.

Programação do GP de Mônaco

Sexta-feira, 5

Treino Livre 1: 8h30

Treino Livre 2: 12h

Sábado, 6

Treino Livre 3: 7h30

Classificação: 11h

Domingo, 7