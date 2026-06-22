Zendaya revela o que mais a irrita ao jogar 'Homem-Aranha' com Tom Holland

Zendaya compartilhou uma divertida curiosidade sobre sua relação com Tom Holland durante uma entrevista de divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A atriz revelou que costuma se irritar quando o namorado tenta ajudá-la enquanto ela joga os videogames do "Homem-Aranha" desenvolvidos pela Insomniac Games.

A declaração aconteceu durante uma conversa com o IGN, na qual os dois falaram sobre o novo filme da Marvel e também comentaram a dinâmica fora das telas. Segundo Zendaya, ela prefere enfrentar os desafios dos jogos sozinha, mesmo quando encontra dificuldades pelo caminho.

Zendaya brinca sobre ajuda de Tom Holland nos games

Ao falar sobre as partidas, a atriz contou que costuma recusar as tentativas de ajuda do intérprete de Peter Parker.

"Fico muito frustrada porque quero jogar sozinha e ele fica tentando me ajudar. E eu respondo: 'Não! Preciso fazer isso sozinha, você não pode me ajudar'", afirmou Zendaya em tom descontraído.

A revelação arrancou risadas dos fãs e mostrou mais um momento da relação do casal, que frequentemente compartilha histórias dos bastidores durante entrevistas.

O que esperar de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

O novo filme do herói traz de volta Tom Holland como Peter Parker e Zendaya no papel de MJ. Também retornam Jacob Batalon como Ned.

Entre as novidades do elenco está Sadie Sink, atriz de "Stranger Things", que ainda não teve seu papel revelado oficialmente, além de Jon Bernthal, que fará sua estreia nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel como Justiceiro.

Outro nome confirmado é Mark Ruffalo, que retornará como Hulk e deve apresentar pela primeira vez nos cinemas a versão conhecida como Hulk Cinza.

Nova fase de Peter Parker após 'Sem Volta Para Casa'

A história se passa quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". Agora, Peter Parker vive isolado após apagar voluntariamente sua existência da memória das pessoas que ama.

Enquanto tenta seguir sua vida como um Homem-Aranha em tempo integral, o herói enfrenta novas ameaças em uma Nova York que já não se lembra de quem ele é. Ao mesmo tempo, mudanças inesperadas colocam em risco sua própria existência.

Quando estreia 'Homem-Aranha 4'?

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" chega aos cinemas em 29 de julho de 2026.

O roteiro é assinado por Chris McKenna e Erik Sommers, dupla responsável por "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".