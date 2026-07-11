Copa do Mundo impulsiona economia da Inglaterra antes de duelo contra a Noruega

A campanha da Inglaterra na Copa do Mundo tem provocado efeitos que vão muito além do campo. À medida que a seleção avança no torneio, bares, supermercados, aplicativos de entrega e empresas de diferentes setores registram aumento na demanda, transformando os dias de jogo em um impulso para a economia britânica.

A expectativa é de que o confronto contra a Noruega, válido pelas quartas de final da competição neste sábado, 11, seja um dos momentos de maior movimento do ano para os cerca de 35 mil pubs espalhados pelo Reino Unido. O cenário representa um alívio para um setor que enfrenta aumento de custos, maior carga tributária e mudanças no comportamento dos consumidores, segundo a Bloomberg.

Bares registram crescimento nas vendas

Em Londres, estabelecimentos têm reforçado equipes e ampliado os estoques para atender ao público durante os jogos da seleção inglesa. Segundo dados do Barclays, os gastos em pubs praticamente triplicaram nas três partidas mais recentes da Inglaterra em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A expectativa do setor é que a competição gere cerca de £275 milhões (aproximadamente US$ 365 milhões) em receitas adicionais caso a Inglaterra alcance a final. A projeção da British Beer and Pub Association também indica a venda extra de cerca de 55 milhões de pints de cerveja ao longo do torneio.

A rede Greene King, uma das maiores do país, informou que o duelo contra a Noruega já figura entre os jogos com maior número de reservas de sua história.

Consumo cresce dentro e fora de casa

O impacto também é sentido entre os consumidores que preferem acompanhar as partidas em casa. A varejista AO.com registrou crescimento de 23% nas vendas de televisores durante o mês de junho, enquanto supermercados observaram aumento na procura por produtos tradicionalmente consumidos em dias de jogo, como pizzas.

As bebidas também acompanharam a tendência, embora os horários mais tardios das partidas tenham alterado parte dos hábitos dos torcedores. Redes de supermercados relataram crescimento expressivo na venda de cervejas sem álcool antes dos compromissos da seleção.

Os aplicativos de entrega reforçaram suas operações para atender aos pedidos realizados, principalmente, durante o intervalo das partidas, enquanto empresas de mobilidade registraram aumento nas viagens pouco antes do início dos jogos.

Jogos afetam até transporte e consumo de energia

A mobilização causada pela Copa do Mundo chegou a impactar outros serviços no Reino Unido. O sistema elétrico precisou se preparar para o aumento repentino no consumo durante o intervalo das partidas, quando milhões de pessoas utilizam eletrodomésticos ao mesmo tempo.

O tráfego de internet também atingiu níveis recordes durante os jogos, impulsionado pelo crescimento das transmissões por streaming. Já o governo britânico flexibilizou as regras de funcionamento dos pubs, permitindo que muitos estabelecimentos permaneçam abertos por mais tempo em noites de partidas da Inglaterra.

Avanço inglês também preocupa empresas

Se as vitórias representam faturamento elevado durante a noite, o dia seguinte costuma trazer outro desafio. Empresas registraram aumento na procura por café após os jogos da seleção, enquanto o transporte público observou queda no número de passageiros nas manhãs seguintes às partidas.

Economistas avaliam que o desempenho da Inglaterra pode gerar um impulso temporário para a atividade econômica do país, mas alertam que parte desse consumo apenas antecipa gastos que seriam realizados em outro momento do ano.