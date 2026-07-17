Marisa Monte anuncia final da turnê 'Phonica' com show especial no Nubank Parque

A turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" já tem data para seu último capítulo. Depois de percorrer o Brasil e reunir mais de 180 mil espectadores, Marisa Monte confirmou que encerrará o projeto em uma apresentação especial no dia 14 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo.

Despedida de um dos maiores projetos da carreira

Criada para revisitar o repertório da artista sob uma nova perspectiva, a turnê colocou Marisa Monte ao lado de uma orquestra sinfônica de 55 músicos, regida pelo maestro André Bachur. O espetáculo transformou sucessos da cantora em versões inéditas, aproximando a MPB da linguagem orquestral.

Segundo Marisa, o projeto permitiu expandir os arranjos originais de suas músicas e explorar novas sonoridades. A cantora também destacou a troca artística proporcionada pela convivência com a grande formação orquestral e definiu o encerramento em São Paulo como um momento especial para celebrar essa trajetória.

Repertório reúne clássicos da carreira

O show percorre diferentes fases da discografia de Marisa Monte. No setlist estão canções como "Vilarejo", "Amor I Love You", "Beija Eu", "Diariamente", "Feliz, Alegre e Forte" e "Não Vá Embora".

O espetáculo também abre espaço para sucessos dos Tribalistas, como "Carnavália" e "Velha Infância", além da inédita "Sua Onda", lançada para acompanhar a turnê.

A banda é formada por Dadi Carvalho, Pupillo, Alberto Continentino e Pedrinho da Serrinha, acompanhados pela orquestra de 55 músicos.

Quando começam as vendas?

Os ingressos para a apresentação final começam a ser vendidos ao público geral em 23 de julho, pelo site da Tickets for Fun e na bilheteria oficial.

Clientes Banco do Brasil Visa terão acesso à pré-venda entre os dias 21 e 23 de julho, com desconto de 25% sobre o valor das entradas.

Os preços partem de R$ 125, sem taxa de serviço. No primeiro lote, os ingressos inteiros variam entre R$ 330, para cadeira superior, e R$ 620, para pista premium. Também haverá modalidade de ingresso solidário mediante doação para organizações parceiras do evento.