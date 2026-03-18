Esporte

Tottenham x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

Tottenham e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 18; veja prováveis escalações

Tottenham: clube inglês enfrenta Atlético de Madrid em casa (Gill Danehouse/Getty Images)

Tottenham: clube inglês enfrenta Atlético de Madrid em casa (Gill Danehouse/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h02.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Tottenham e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), pela Champions League.

O duelo, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, é válido pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, na Espanha, o Atlético de Madrid venceu por 5 a 2.

A equipe espanhola pode perder por até dois gols de diferença que ainda avança. Se o Tottenham vencer por três gols, a decisão vai para a prorrogação. Para se classificar no tempo normal, o time inglês precisa vencer por quatro ou mais gols.

Que horas assistir a Tottenham x Atlético de Madrid?

A partida acontece às 17h, nesta quarta-feira, 18.

Onde assistir a Tottenham x Atlético de Madrid?

O jogo entre Tottenham e Atlético de Madrid será transmitido por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Tottenham:

Vicario; Danso, Romero e Van de Ven; Pedro Porro, João Palhinha, Sarr e Gallagher; Tel, Kolo Muani e Richarlison.

Atlético de Madrid:

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Johnny, Llorente, Giuliano e Lookman; Julián Alvarez e Griezmann.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolChampions League

Mais de Esporte

Barcelona x Newcastle: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

Mirassol x Coritiba: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Mais na Exame

Brasil

'Queremos aprovar PNE no Senado ainda em março', diz Tabata Amaral

Mundo

Como a guerra no Irã afeta indústrias muito além do petróleo

Pop

Quando começa o outono no Brasil em 2026? Veja data e previsão do tempo

Mercados

Em semana rara, 21 bancos centrais definem juros sob impacto inflacionário do petróleo