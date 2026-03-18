Tottenham x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

Tottenham e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), pela Champions League.

O duelo, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, é válido pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, na Espanha, o Atlético de Madrid venceu por 5 a 2.

A equipe espanhola pode perder por até dois gols de diferença que ainda avança. Se o Tottenham vencer por três gols, a decisão vai para a prorrogação. Para se classificar no tempo normal, o time inglês precisa vencer por quatro ou mais gols.

Que horas assistir a Tottenham x Atlético de Madrid?

A partida acontece às 17h, nesta quarta-feira, 18.

Onde assistir a Tottenham x Atlético de Madrid?

O jogo entre Tottenham e Atlético de Madrid será transmitido por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Tottenham:

Vicario; Danso, Romero e Van de Ven; Pedro Porro, João Palhinha, Sarr e Gallagher; Tel, Kolo Muani e Richarlison.

Atlético de Madrid:

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Johnny, Llorente, Giuliano e Lookman; Julián Alvarez e Griezmann.