Onde está Harry Styles? Fãs tentam adivinhar próximo destino do cantor em SP

Harry Styles está em São Paulo para quatro apresentações da "Together, Together Tour" no MorumBIS, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho.

Com a proximidade das apresentações, a ansiedade dos fãs do britânico está nas alturas. Mas um pequeno fator parece ajudar: Harry Styles está à solta nas ruas de São Paulo.

Apesar do esquema de segurança reforçado, o cantor tem aproveitado seu tempo livre para conhecer mais da capital paulista e atender aos fãs sortudos que o encontram na rua.

Até agora, Harry já foi visto no Parque Ibirapuera, na Avenida Paulista, no bairro da Liberdade e em um cinema na Rua Augusta. A grande dúvida agora é qual será o próximo destino do cantor.

Onde está Harry Styles?

Os flagras de Harry Styles pela capital paulista despertaram o lado "detetive" dos fãs. Nas redes sociais, eles tentam prever qual será o próximo destino do cantor.

As apostas se concentram principalmente no X (antigo Twitter) e costumam levar em conta os lugares por onde o britânico já passou, especialmente na região dos Jardins. Há também quem apenas sonhe em cruzar com o artista em algum ponto da cidade.

Por onde Harry Styles pode passar?

De museus a parques, qualquer destino parece possível para os fãs de Styles, mas a Pinacoteca de São Paulo é um dos lugares mais mencionados no X. Os rumores se intensificaram depois que o cantor foi visto nos arredores do MASP na última quarta-feira, 15.

harry vc quer ir no masp ou na pinacoteca hj hein — nala, occasionally (@kisscoroses) July 16, 2026

No mundo das artes, alguns fãs mais esperançosos já expressaram a vontade de ver Harry Styles no Museu do Ipiranga, considerado o mais antigo de São Paulo.

harry assim por acaso se vc quiser ir no museu do ipiranga de manhã ou villa lobos a tardezinha para nossas agendas bater sabe — gabriela ❯❯❯❯ (@louistflowery) July 15, 2026

O assunto também virou piada entre os fãs, que brincaram com a possibilidade do cantor aparecer em lugares como a 25 de março ou o Brás para comprar parte de seu figurino para as apresentações paulistas.

próxima parada do harry é na loja da 25 de março pra comprar gravata — velda 💋🪩 (@hesatelite) July 15, 2026

próxima parada do harry é na loja da 25 de março pra comprar gravata — velda 💋🪩 (@hesatelite) July 15, 2026

Outro ponto turístico tradicional de São Paulo que pode estar na lista do cantor é o famoso Mercado Municipal. Localizado no centro da cidade, o espaço é conhecido pela sua gastronomia, incluindo especiarias, temperos, embutidos, queijos, vinhos, carnes e peixes.

será que é hoje que o harry vai no mercado municipal comer pão com mortadela gigante? — fabs! 🪩 1 (@hesroan) July 16, 2026

Outros lugares apontados pelos fãs são a Galeria do Rock, conhecida pela variedade de lojas ligadas à música e à cultura urbana, e o Beco do Batman, tradicional ponto turístico da capital paulista.

harry botou no google lugares pra visitar em são paulo e tá indo em todos os lugares mais óbvios ele foi no ibirapuera no masp na liberdade e amanhã se bobear ele aparece beco do batman ou comento um misto na bella paulista — blue on tototour (@goldencrs) July 16, 2026

Os parques Augusta, Trianon, do Povo e da Aclimação também figuram entre os possíveis destinos. Como Harry Styles já mostrou que gosta de treinar ao ar livre, os fãs acreditam que ele ainda possa passar por algum deles.

Não há como prever qual será o próximo destino do cantor. Enquanto ele segue explorando São Paulo, porém, os fãs continuarão atentos às ruas da cidade na esperança de encontrá-lo.