A cena de 'A Odisseia' que fez Christopher Nolan lembrar de Heath Ledger

O reconhecimento de Christopher Nolan a um ator costuma ser medido com poucas palavras. Desta vez, porém, o diretor recorreu a uma lembrança que ocupa um lugar especial em sua carreira: a atuação de Heath Ledger como Coringa em "Batman: O Cavaleiro das Trevas". A comparação surgiu ao comentar o trabalho de Samantha Morton em "A Odisseia", seu novo filme épico inspirado na obra de Homero.

Uma reação que Nolan não via desde Heath Ledger

Em entrevista ao Los Angeles Times, Nolan contou que a equipe de filmagem aplaudiu Samantha Morton após uma de suas cenas como Circe. Segundo o diretor, sua esposa e produtora, Emma Thomas, lembrou que a última vez que algo semelhante havia acontecido em um set comandado por ele foi durante a atuação de Heath Ledger em "Batman: O Cavaleiro das Trevas".

A interpretação do Coringa se tornou uma das mais celebradas da história do cinema e rendeu ao ator o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.

O papel de Circe em 'A Odisseia'

Nolan explicou que Samantha Morton ocupa uma posição decisiva na narrativa ao interpretar Circe, personagem da mitologia grega que cruza o caminho de Odisseu. Para o diretor, a atriz altera completamente a dinâmica da história quando entra em cena e sustenta um dos momentos centrais do longa.

O cineasta também afirmou que admirava o trabalho de Morton há muitos anos e que escreveu o papel já pensando nela para a interpretação. “Era um filme enorme, e ela é alguém que entra e muda completamente a dinâmica. De uma forma estranha, o filme sobrevivia ou morria por causa daquela personagem. Ela era o ponto de equilíbrio. Sempre admirei o trabalho da Samantha. Ela traz uma profundidade enorme à construção do papel e não há limites para sua atuação“, contou Nolan.

Embora tenha uma trajetória mais discreta em comparação aos outros nomes do elenco nos Estados Unidos, Samantha Morton é uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração. A britânica recebeu duas indicações ao Oscar: de Melhor Atriz Coadjuvante por "Poucas e Boas" (1999) e de Melhor Atriz por "Terra de Sonhos" (2003).

Samantha Morton na premiere de "A Odisseia" em Londres, no dia 6 de julho de 2026 (Photo by CARLOS JASSO / AFP) (CARLOS JASSO/AFP Photo)

Elenco reúne grandes nomes de Hollywood

"A Odisseia" traz Matt Damon no papel de Odisseu e reúne um elenco formado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron e Lupita Nyong'o, entre outros. O filme adapta o clássico poema de Homero e acompanha a longa jornada do rei de Ítaca após a Guerra de Troia.

As primeiras reações ao novo filme de Christopher Nolan foram divulgadas após a estreia mundial em Londres, na última segunda-feira, 6, e desenham um cenário de entusiasmo entre críticos e jornalistas, que classificam a produção como um dos trabalhos mais ambiciosos da carreira do cineasta.

“Um verdadeiro banquete cinematográfico. Uma versão grandiosa e envolvente da epopeia de Homero, com a marca inconfundível de Christopher Nolan. É sinceramente difícil imaginar qualquer outro cineasta no planeta capaz de levar essa obra original para as telas com tamanha escala, abrangência e emoção”, escreveu Peri Nemiroff, do Collider.