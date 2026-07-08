A cena de 'A Odisseia' que fez Christopher Nolan lembrar de Heath Ledger

Christopher Nolan: cineasta afirmou que Samantha Morton transformou a dinâmica do filme e recebeu uma ovação rara da equipe de produção (Getty Images)
Freelancer
Publicado em 8 de julho de 2026 às 19h16.
O reconhecimento de Christopher Nolan a um ator costuma ser medido com poucas palavras. Desta vez, porém, o diretor recorreu a uma lembrança que ocupa um lugar especial em sua carreira: a atuação de Heath Ledger como Coringa em "Batman: O Cavaleiro das Trevas". A comparação surgiu ao comentar o trabalho de Samantha Morton em "A Odisseia", seu novo filme épico inspirado na obra de Homero.
Em entrevista ao Los Angeles Times, Nolan contou que a equipe de filmagem aplaudiu Samantha Morton após uma de suas cenas como Circe. Segundo o diretor, sua esposa e produtora, Emma Thomas, lembrou que a última vez que algo semelhante havia acontecido em um set comandado por ele foi durante a atuação de Heath Ledger em "Batman: O Cavaleiro das Trevas".
A interpretação do Coringa se tornou uma das mais celebradas da história do cinema e rendeu ao ator o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.
Nolan explicou que Samantha Morton ocupa uma posição decisiva na narrativa ao interpretar Circe, personagem da mitologia grega que cruza o caminho de Odisseu. Para o diretor, a atriz altera completamente a dinâmica da história quando entra em cena e sustenta um dos momentos centrais do longa.
O cineasta também afirmou que admirava o trabalho de Morton há muitos anos e que escreveu o papel já pensando nela para a interpretação. “Era um filme enorme, e ela é alguém que entra e muda completamente a dinâmica. De uma forma estranha, o filme sobrevivia ou morria por causa daquela personagem. Ela era o ponto de equilíbrio. Sempre admirei o trabalho da Samantha. Ela traz uma profundidade enorme à construção do papel e não há limites para sua atuação“, contou Nolan.
Embora tenha uma trajetória mais discreta em comparação aos outros nomes do elenco nos Estados Unidos, Samantha Morton é uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração. A britânica recebeu duas indicações ao Oscar: de Melhor Atriz Coadjuvante por "Poucas e Boas" (1999) e de Melhor Atriz por "Terra de Sonhos" (2003).
"A Odisseia" traz Matt Damon no papel de Odisseu e reúne um elenco formado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron e Lupita Nyong'o, entre outros. O filme adapta o clássico poema de Homero e acompanha a longa jornada do rei de Ítaca após a Guerra de Troia.
As primeiras reações ao novo filme de Christopher Nolan foram divulgadas após a estreia mundial em Londres, na última segunda-feira, 6, e desenham um cenário de entusiasmo entre críticos e jornalistas, que classificam a produção como um dos trabalhos mais ambiciosos da carreira do cineasta.
“Um verdadeiro banquete cinematográfico. Uma versão grandiosa e envolvente da epopeia de Homero, com a marca inconfundível de Christopher Nolan. É sinceramente difícil imaginar qualquer outro cineasta no planeta capaz de levar essa obra original para as telas com tamanha escala, abrangência e emoção”, escreveu Peri Nemiroff, do Collider.