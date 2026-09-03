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CVM quer impulsionar uso de IA na supervisão do mercado de ativos digitais

Presidente da Comissão disse que não há mais como supervisionar da forma como vinha sendo feito

(Getty Images/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15h19.

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O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, disse que é necessário testar uma forma de supervisão com uso de inteligência artificial para regular o mercado de capitais e suas novas formas, como os ativos digitais.

“Não há mais como supervisionarmos o mercado brasileiro sem fazer uma mudança”, afirmou durante painel no Token Summit Brasil 2026.

Lobo lembrou do Grupo de Trabalho de Tokenização que a CVM instituiu em julho para realizar estudos, testes e propor regras para uma infraestrutura de mercado baseada em blockchain. De acordo com ele, o GT está trabalhando na criação de uma nova infraestrutura do mercado sobre a qual a Comissão terá até mais capacidade de supervisão.

“Temos que avançar em uma nova infraestrutura de supervisão do mercado, com o cuidado de entender o que está sendo feito fora do Brasil. Nós fomos para os Estados Unidos para entender o que cada um dos players como Nyse [a Bolsa de Valores de Nova York], Nasdaq, CFTC [Comissão de Negociação de Futuros e Commodities], SEC, Coinbase e novos vendors de tecnologia estão fazendo”, disse.

Para Lobo, todos os países do mundo precisam discutir políticas públicas de utilização de IA e observar as experiências que dão certo. “A primeira entrega que consideramos fundamental é testarmos uma forma de supervisão com implementação de inteligência artificial, com um data lake, uma nuvem, e todos os dados disponíveis de Anbima, B3 e CVM sendo processados em um sistema com supervisão baseada em IA.”

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