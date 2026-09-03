CVM quer impulsionar uso de IA na supervisão do mercado de ativos digitais

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, disse que é necessário testar uma forma de supervisão com uso de inteligência artificial para regular o mercado de capitais e suas novas formas, como os ativos digitais.

“Não há mais como supervisionarmos o mercado brasileiro sem fazer uma mudança”, afirmou durante painel no Token Summit Brasil 2026.

Lobo lembrou do Grupo de Trabalho de Tokenização que a CVM instituiu em julho para realizar estudos, testes e propor regras para uma infraestrutura de mercado baseada em blockchain. De acordo com ele, o GT está trabalhando na criação de uma nova infraestrutura do mercado sobre a qual a Comissão terá até mais capacidade de supervisão.

“Temos que avançar em uma nova infraestrutura de supervisão do mercado, com o cuidado de entender o que está sendo feito fora do Brasil. Nós fomos para os Estados Unidos para entender o que cada um dos players como Nyse [a Bolsa de Valores de Nova York], Nasdaq, CFTC [Comissão de Negociação de Futuros e Commodities], SEC, Coinbase e novos vendors de tecnologia estão fazendo”, disse.

Para Lobo, todos os países do mundo precisam discutir políticas públicas de utilização de IA e observar as experiências que dão certo. “A primeira entrega que consideramos fundamental é testarmos uma forma de supervisão com implementação de inteligência artificial, com um data lake, uma nuvem, e todos os dados disponíveis de Anbima, B3 e CVM sendo processados em um sistema com supervisão baseada em IA.”

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok