Foo Fighters: veja o setlist que a banda pode tocar no The Town

Depois de uma tremenda apresentação no estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta quinta-feira, 7, a banda Foo Fighters já saiu da "cidade sorriso" e segue agora a São Paulo para se apresentar no The Town neste sábado, 9.

A expectativa de público é alta, já que os dias 3 e 9 do festival foram os dois primeiros que tiveram ingressos esgotados logo na primeira semana após a abertura das vendas. A expectativa é que mais de 110 mil pessoas passem pelo The Town amanhã para ver a banda do ex-Nirvana, Dave Grohl.

E o grupo, que não se apresentava no Brasil desde 2019, tem motivos de sobra para fazer um show emocionante: no ano passado, quando se apresentariam no Lollapalooza Brasil de 2022, o show foi cancelado pela morte do baterista Taylor Hawkins.

Com a apresentação no The Town e em Curitiba, essa será a sexta vez que o Foo Fighters vem ao Brasil. A primeira foi em 2001, seguida por 2012, 2015, 2017 e 2019.

Veja o setlist do Foo Fighters em Curitiba

Em Curitiba, o Foo Fighters fez um show histórico para mais de 45 mil pessoas. Por lá, tocaram algumas músicas que nunca foram reproduzidas no palco pela banda no Brasil, como "Generator", além de um mix de quase todos os álbuns da carreira de 28 anos do grupo.

Para o The Town, o setlist pode ser muito parecido. A banda poderá fazer uma apresentação de 2 horas em São Paulo. Em Curitiba, o show teve 2h40 de duração.

Veja abaixo o setlist de Curitiba, da última quinta-feira, 7.

All My Life

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

Recued

Walk

Times Like These

Under You

La Dee Da

Breakout

My Hero

This is a Call

The Sky is a Neighborhood

Shame Shame

Nothing at All

These Days

Generator

The Glass

Monkey Wrench

Aurora

Best of You

The Teacher

Everlong

Vai ao The Town? Veja dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol;

O festival conta com banheiros químicos, portanto, leve papel higiênico;

Caso você tenha uma power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado.

Onde assistir ao show do Foo Fighters no The Town ao vivo e de graça?

A transmissão do The Tows será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). Mas quem é fã de ver online também não fica de fora, porque a Globoplay também fará a exibição completa dos shows principais — até para não assinantes.

A Rádio Mix também fará a cobertura do festival na própria rádio (106.3 FM) e nas redes sociais, ao vivo.