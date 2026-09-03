10 livros mais vendidos de 2026 para comprar na Bienal do Livro

"Café com Deus Pai 2026" de Junior Rostirola: 71.023 cópias vendidas

Quais são os dias da Bienal do Livro de São Paulo?

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre de 4 a 13 de setembro de 2026.

Nos dias de semana (04, 07 a 11 de setembro), o evento funcionará das 09h às 22h, com entrada permitida até as 21h. Nos finais de semana (05, 06 e 12 de setembro), a Bienal abrirá das 10h às 22h, também com entrada liberada até as 21h.

No último dia da feira, 13 de setembro, o horário será reduzido, com o evento funcionando das 10h às 21h, sendo possível acessar o local até às 20h.

Os ingressos para a Bienal de São Paulo ainda estão disponíveis?

Os ingressos para a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ainda estão disponíveis. No entanto, os dias 5, 6 e 12 de setembro estão esgotados.

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FAQ

Quais são os livros mais vendidos de 2026?

Segundo a lista parcial da PublishNews, “A psicologia financeira” lidera com 109.967 cópias, seguido por “Verity”, com 98.018, e pela edição comemorativa de “A hora da estrela”, com 92.368.

Qual é o livro mais vendido de 2026 até o momento?

“A psicologia financeira”, de Morgan Housel, é o livro mais vendido de 2026 até o momento, com 109.967 cópias, de acordo com o ranking da PublishNews.

Quais livros aparecem empatados no ranking de vendas?

“Nunca minta”, de Freida McFadden, e “Hábitos atômicos”, de James Clear, aparecem com 80.700 cópias cada. “Melhor que nos filmes”, de Lynn Painter, e “Café com Deus Pai 2026”, de Junior Rostirola, também estão empatados, com 71.023 exemplares cada.

Quando acontece a Bienal do Livro de São Paulo em 2026?

A matéria apresenta duas informações diferentes: a abertura informa que o evento acontece de 3 a 14 de setembro, enquanto a seção de horários indica o período de 4 a 13 de setembro de 2026.

Onde será realizada a Bienal do Livro de São Paulo?

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo será realizada no Distrito Anhembi.

Ainda há ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo?

Sim, os ingressos ainda estão disponíveis, segundo a matéria. As entradas para os dias 5, 6 e 12 de setembro, porém, estão esgotadas.