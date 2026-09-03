10 livros mais vendidos de 2026 para comprar na Bienal do Livro

Bienal do Livro: evento começa nesta sexta-feira, 4 (Divulgação/Bienal de São Paulo)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12h42.
Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 12h43.
RESUMO
“A psicologia financeira”, de Morgan Housel, lidera a lista parcial dos livros mais vendidos de 2026, com 109.967 cópias, segundo a PublishNews. O ranking reúne dez títulos e serve de referência para leitores durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada em setembro no Distrito Anhembi.
Estamos na semana da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 3 e 14 de setembro no Distrito Anhembi. O evento é considerado o maior de cultura na América Latina e é a oportunidade perfeita para descobrir novos livros.
A decisão, no entanto, pode ser complicada para os leitores, que terão tantas opções disponíveis durante a Bienal do Livro. Por isso, a EXAME trouxe a lista de livros mais vendidos de 2026 até o momento, organizada pela PublishNews.
A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre de 4 a 13 de setembro de 2026.
Nos dias de semana (04, 07 a 11 de setembro), o evento funcionará das 09h às 22h, com entrada permitida até as 21h. Nos finais de semana (05, 06 e 12 de setembro), a Bienal abrirá das 10h às 22h, também com entrada liberada até as 21h.
No último dia da feira, 13 de setembro, o horário será reduzido, com o evento funcionando das 10h às 21h, sendo possível acessar o local até às 20h.
Os ingressos para a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ainda estão disponíveis. No entanto, os dias 5, 6 e 12 de setembro estão esgotados.
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FAQ
Quais são os livros mais vendidos de 2026?
Segundo a lista parcial da PublishNews, “A psicologia financeira” lidera com 109.967 cópias, seguido por “Verity”, com 98.018, e pela edição comemorativa de “A hora da estrela”, com 92.368.
Qual é o livro mais vendido de 2026 até o momento?
“A psicologia financeira”, de Morgan Housel, é o livro mais vendido de 2026 até o momento, com 109.967 cópias, de acordo com o ranking da PublishNews.
Quais livros aparecem empatados no ranking de vendas?
“Nunca minta”, de Freida McFadden, e “Hábitos atômicos”, de James Clear, aparecem com 80.700 cópias cada. “Melhor que nos filmes”, de Lynn Painter, e “Café com Deus Pai 2026”, de Junior Rostirola, também estão empatados, com 71.023 exemplares cada.
Quando acontece a Bienal do Livro de São Paulo em 2026?
A matéria apresenta duas informações diferentes: a abertura informa que o evento acontece de 3 a 14 de setembro, enquanto a seção de horários indica o período de 4 a 13 de setembro de 2026.
Onde será realizada a Bienal do Livro de São Paulo?
A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo será realizada no Distrito Anhembi.
Ainda há ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo?
Sim, os ingressos ainda estão disponíveis, segundo a matéria. As entradas para os dias 5, 6 e 12 de setembro, porém, estão esgotadas.