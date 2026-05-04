Foo Fighters mudam nome de álbum por disputa com 'Wicked'? Entenda

A banda de rock Foo Fighters alterou o nome de seu 12º álbum de estúdio após coincidência com o filme "Wicked: Para Sempre", lançado ao final de 2025.

O disco, lançado em abril de 2026, inicialmente se chamaria "For Good", título de uma das músicas do projeto. Segundo o vocalista Dave Grohl, a mudança ocorreu após o lançamento do longa que, em inglês, se chama "Wicked: For Good". O músico afirmou que decidiu primeiro renomear a faixa e, em seguida, o álbum.

A produção passou a se chamar então "Your Favorite Toy", nome da canção que, segundo Grohl, definiu a direção sonora do trabalho após mais de um ano de testes.

A revelação ocorreu durante uma entrevista ao programa “X-Posure”, da emissora britânica Radio X. Quando questionado sobre a mudança, o cantor brincou que ficou "muito chateado."

O filme “Wicked: Para Sempre” é a segunda parte da adaptação do musical da Broadway, que estreou nos cinemas em novembro do ano anterior. A produção também teve o nome alterado antes do lançamento. O título inicial era apenas "Wicked: Parte Dois", mas mudou em referência a uma das canções mais marcantes do espetáculo.

'Wicked: Para Sempre'

"Wicked: Para Sempre", sequência do musical da Universal, atingiu US$ 226 milhões no fim de semana de estreia mundial, com US$ 150 milhões apenas nos Estados Unidos. O desempenho coloca o filme como a segunda maior abertura de 2025 entre produções de Hollywood.

A nova produção supera a estreia do primeiro Wicked, lançado em 2024, que havia somado US$ 112,5 milhões no mercado doméstico e US$ 164 milhões no total global, segundo dados do Box Office Mojo. Com isso, o segundo filme estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande se torna a maior estreia já registrada para uma adaptação da Broadway.

Segundo o The Wrap, o sucesso do filme foi impulsionado pelo longa anterior e a ampla presença em plataformas digitais. O público mais atingido foi por mulheres jovens, que representaram 71% da audiência.

Metade do público está na faixa dos 18 a 34 anos, considerado central para grandes estreias.