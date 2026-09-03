'Por que Homem-Aranha não pode ser gay?': Andrew Garfield volta a defender diversidade do herói

Anos após sugerir que Peter Parker poderia explorar sua sexualidade, Andrew Garfield voltou a defender a possibilidade de o Homem-Aranha ser gay.



Garfield interpretou o herói em O Espetacular Homem-Aranha (2012) e O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro (2014). Em 2013, durante a divulgação do segundo filme, ele contou à Entertainment Weekly que havia discutido com o produtor Matt Tolmach a possibilidade de mudar o gênero de Mary Jane Watson, tradicional interesse amoroso do herói.

“Por que não podemos descobrir que Peter está explorando sua sexualidade? (...) Então por que ele não pode ser gay? Por que ele não pode gostar de garotos?”, disse, à época.

Na mesma entrevista, Garfield chegou a sugerir Michael B. Jordan para interpretar o namorado de Peter. “Sou obcecado por ele desde A Escuta (The Wire)”, afirmou, acrescentando que a escolha permitiria explorar uma relação bissexual e interracial.

O assunto voltou à tona na segunda-feira, 31, em uma nova entrevista à revista EW para promover The Uprising, drama que chega aos cinemas em 11 de setembro.

Garfield classificou a declaração de 2013 como um “exercício de rebeldia”, mas afirmou que sua visão não mudou. “Eu ainda acredito que qualquer pessoa pode estar naquele uniforme”, disse.

Para o ator, a possibilidade está relacionada à característica universal do Homem-Aranha. “Você não vê cor de pele, não vê gênero, não vê sexualidade. Qualquer um pode se projetar naquele uniforme”, afirmou.

Garfield também disse gostar da ideia de criar um espaço em que todos possam ser incluídos e homenageados. “Foi apenas uma espécie de ato de dizer: ‘Bem, por que não?’”, declarou.

Homem-Aranha gay já existe nos quadrinhos

Em 2022, a editora apresentou Web-Weaver, considerado o primeiro Homem-Aranha gay do cânone. O personagem apareceu em Edge of the Spider-Verse #5, lançado em setembro daquele ano, com criação do roteirista Steve Foxe e do artista Kris Anka.

Web-Weaver é Cooper Coen, um estudante de moda que também é mordido por uma aranha radioativa e passa a ter poderes. Ele usa um traje próprio e se torna um combatente.

No cinema, as versões de Peter Parker continuaram a ter interesses amorosos femininos: Tobey Maguire contracenou com Kirsten Dunst, Garfield com Emma Stone e Tom Holland com Zendaya.