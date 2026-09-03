GTA 6 receberá controle exclusivo no PlayStation 5, diz Rockstar Games

A Rockstar Games anunciou, nesta quinta-feira, 3, uma parceria com a Sony para lançar um controle especial do PlayStation 5 inspirado em GTA 6. O anúncio ocorreu durante o State of Play, evento da Sony voltado à apresentação de jogos e novidades para suas plataformas.

A colaboração entre as duas empresas repete uma estratégia adotada anteriormente em lançamentos da Rockstar. Em Red Dead Redemption 2, a parceria incluiu um pacote de itens cosméticos, conteúdos que alteram elementos visuais sem necessariamente modificar a jogabilidade.

A versão online de Red Dead Redemption 2 também recebeu conteúdos vinculados à parceria, entre eles itens cosméticos e missões. O histórico mostra que Rockstar e Sony já recorreram a ações conjuntas para associar lançamentos da desenvolvedora ao ecossistema PlayStation.

Quando GTA 6 será lançado e qual será a história do jogo

Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, após o anúncio oficial realizado em 2023 e adiamentos que alteraram o calendário inicial do lançamento. chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, após o anúncio oficial realizado em 2023 e adiamentos que alteraram o calendário inicial do lançamento.

O título será o sucessor de GTA 5, lançado em 2013 e considerado o último jogo principal da franquia antes da nova produção da Rockstar Games.

A história de GTA 6 será ambientada em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, nos Estados Unidos. O jogo acompanhará Jason e Lucia, primeira protagonista feminina da série em um título principal.

Segundo a sinopse divulgada pela Rockstar, a trama começa após um golpe que coloca o casal de criminosos em uma conspiração envolvendo o estado fictício de Leonida.

Preço de GTA 6 no Brasil e versão física

GTA 6 terá preço de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90. No Brasil, a edição padrão deterá preço de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90.

Os valores correspondem aos preços internacionais de US$ 79,99 e US$ 99,99, respectivamente. O lançamento também terá uma alteração no formato físico: as embalagens vendidas em lojas não incluirão um disco do jogo, mas um código para resgate da versão digital.

A Rockstar Games ainda não divulgou informações adicionais sobre conteúdos extras ou possíveis expansões para o título.