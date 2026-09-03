3corações conclui compra da Yoki e Kitano por R$ 800 milhões

A 3corações quer ser mais do que a empresa por trás do café na mesa dos brasileiros. O grupo concluiu nesta quinta-feira, 3, a aquisição das operações da General Mills no Brasil, levando para seu portfólio duas marcas já conhecidas nos supermercados, com a compra da Yoki e da Kitano por R$ 800 milhões.

O negócio, anunciado em março, inclui as duas marcas e outras estruturas que pertenciam à General Mills no país, entre elas unidades da cadeia de suprimentos em Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT). A aquisição faz parte da estratégia de diversificação e complementaridade da 3corações.

A companhia afirmou que a incorporação das novas marcas amplia sua presença em diferentes ocasiões de consumo. A Yoki é líder em categorias como farofa, pipoca de micro-ondas, batata palha e farinhas, enquanto a Kitano tem atuação concentrada em temperos naturais.

Uma nova frente de crescimento

A aquisição faz parte da estratégia da 3corações de diversificar o negócio, pois, em vez de concentrar a expansão apenas no mercado de cafés, o grupo passa a aproveitar sua estrutura de distribuição e sua presença no varejo para avançar em outras categorias de alimentos.

No anúncio da compra, o presidente da 3corações, Pedro Lima, afirmou que a operação ajudaria a aproximar a empresa dos consumidores em diferentes momentos do dia. "Estamos entusiasmados com a chegada das marcas amadas pelo consumidor Yoki e Kitano", disse.

A 3corações também sinalizou que não pretende transformar as marcas adquiridas em meras extensões de seu negócio de cafés. O plano anunciado é manter Yoki e Kitano e acelerar o desenvolvimento das operações.

"Entendemos que o sucesso das nossas marcas é reflexo direto da dedicação do nosso povo. Estamos felizes por acolher os profissionais apaixonados pelo que fazem, que se juntarão à nossa família para continuar encantando os consumidores brasileiros. Que essa união gere valor para todos", acrescentou Lima.

A operação teve o Deutsche Bank como assessor financeiro exclusivo da 3corações, que é uma parceria (joint venture, em inglês) formada pela brasileira São Miguel e pela holandesa Strauss Coffee, que pertence ao grupo israelense Strauss.

O Strauss Group é listado na Bolsa de Tel Aviv, em Israel, sob o ticker STRS. Nesta quinta-feira, 3, as ações (STRS) fecharam em alta de 0,80%.

Por que a General Mills saiu do Brasil?

Enquanto a 3corações aumenta sua exposição ao mercado de alimentos, o movimento da General Mills segue a direção contrária. A multinacional americana vem reduzindo e reorganizando seu portfólio global para concentrar recursos nos negócios considerados mais promissores.

No comunicado hoje, a companhia classificou a venda do negócio brasileiro como mais uma etapa desse processo. Desde o ano fiscal de 2018, a instituição declarou ter movimentado, aproximadamente, um terço de sua base de vendas líquidas por meio de aquisições e desinvestimentos.

As ações da americana (GIS) estão caindo 4,10% em Nova York, a US$ 38,91. Neste ano, as perdas somam 14,87% e, nos últimos 12 meses, 21,77%. Ao olhar para um espectro mais amplo dos últimos cinco anos, os papéis recuam 32,63%.

A conclusão da transação entre a General e a 3corações está, porém, "sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes e outras condições usuais de fechamento", de acordo com comunicado.