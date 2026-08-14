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Sombr no Lolla? Cantor se apresenta no Brasil em 2027, diz jornalista

Sucesso no TikTok e elogiado por Taylor Swift, jovem revelação do pop alternativo pode fazer sua aguardada estreia no Brasil entre março e abril do ano que vem

Sombr: conheça o jovem que conquistou o mundo, e Taylor Swift, com sua música (Reprodução/Instagram/@sombr)

Sombr: conheça o jovem que conquistou o mundo, e Taylor Swift, com sua música (Reprodução/Instagram/@sombr)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12h58.

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O cantor Sombr pode fazer sua primeira apresentação no Brasil em 2027. De acordo com o jornalista cultural José Norberto Flesch, o artista norte-americano tem apresentações na América do Sul marcadas entre março e abril do próximo ano.

Até o momento, não foram divulgadas outras informações, como datas, cidades ou locais das possíveis apresentações. No entanto, nas redes sociais, fãs feito campanha pela participação do cantor no festival Lollapalooza 2027.

Quem é Sombr?

Sombr é o nome artístico do nova-iorquino Shane Michael Boose. O jovem de apenas 21 anos tem dominado as redes sociais desde a pandemia, com músicas do pop alternativo e hits como “Back to Friends”, “Undressed” e "12 to 12".

O público pode reconhecer os trabalhos iniciais de Sombr do TikTok. Em 2020, as canções "do i ever cross your mind" e "would've been you" apareceram em mais de 270 mil vídeos na plataforma.

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Em 2026, Sombr se apresentou no Grammy, onde foi nomeado para a categoria de "Artista Revelação", e no Brit Awards.

O cantor também foi responsável pela apresentação no jantar de gala do Songwriters Hall of Fame (Saguão da Fama dos Compositores), que homenageou Taylor Swift. A cantora encheu o jovem de elogios. “A composição dele é tão excepcional que chega a me dar inveja, e eu adoro esse sentimento", disse Swift.

Aposta para o Lollapalooza 2027

Desde o sucesso do hit "back to friends", fãs brasileiros têm feito campanhas nas redes sociais com pedidos para a inclusão de Sombr no line-up do Lollapalooza Brasil. Em 2026, o cantor não se apresentou no festival, mas sua ausência solidificou as apostas para o ano seguinte.

Recentemente, o festival utilizou as redes para perguntar ao público quais artistas gostariam de ver no Autódromo de Interlagos em março. O nome de Sombr ficou entre os mais requisitados no resultado divulgado pelo Lolla. Charlie XCX liderou a lista.

Atualmente, Sombr segue com a "You Are The Reason Tour" ao redor do mundo, porém sem datas confirmadas para a América Latina.

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