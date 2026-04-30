Fãs viram principal ativo da mídia — e a indústria ainda não entendeu isso

A indústria global de mídia e entretenimento está subestimando seu público mais valioso. É o que aponta a edição de 2026 do relatório Digital Media Trends, da Deloitte, que identifica os fãs e não os espectadores ocasionais como o principal motor econômico do setor.

A pesquisa, baseada em entrevistas com 3.575 consumidores nos Estados Unidos, mostra que cerca de 80% das pessoas se consideram fãs de ao menos uma categoria de entretenimento, como séries, filmes, música, esportes ou games.

Esse grupo concentra maior gasto, maior tempo de consumo e maior fidelidade — três variáveis centrais para a monetização no ambiente digital.

Na prática, os dados revelam um desequilíbrio entre valor gerado e valor capturado. Fãs gastam, em média, US$ 71 por mês com serviços de streaming, contra US$ 56 entre não-fãs — uma diferença de aproximadamente 27%. Também passam 51 minutos a mais por dia consumindo mídia e entretenimento, o equivalente a um aumento de 16% no tempo diário.

Além disso, são mais presentes nas plataformas: 92% dos fãs assinam serviços de vídeo sob demanda (SVOD), ante 77% dos não-fãs, e mantêm, em média, quatro assinaturas simultâneas — contra três no restante da base.

Esses números sustentam a principal tese do relatório: o fandom não é apenas um comportamento cultural, mas um ativo econômico de longo prazo.

Mais tempo, mais gasto — e mais valor

A diferença entre fãs e não-fãs vai além do consumo direto. O estudo mostra que fãs são mais propensos a participar de múltiplos ecossistemas de mídia, incluindo redes sociais, podcasts, eventos ao vivo e produtos licenciados.

Cerca de 55% afirmam que o engajamento com uma franquia, artista ou time os leva a interagir em diferentes plataformas. Entre Geração Z e millennials, esse índice chega a cerca de 70%, indicando que o consumo é cada vez mais fragmentado — e contínuo.

Essa lógica transforma o entretenimento em uma jornada permanente, não limitada a momentos de lançamento. O fã não “assiste” apenas: ele acompanha, comenta, compartilha, compra e participa.

Apesar desse comportamento, a indústria ainda opera majoritariamente em torno de picos de atenção — estreias de filmes, lançamentos de temporadas, eventos esportivos ou novos games.

Segundo a Deloitte, esse modelo cria uma lacuna: o período entre lançamentos, tradicionalmente tratado como baixa de engajamento, na verdade concentra oportunidades não exploradas de receita e retenção.

Hoje, quando não há novos conteúdos oficiais, os fãs migram para outros ambientes — principalmente redes sociais e comunidades digitais — para manter o vínculo com suas franquias favoritas. Esse movimento reduz a capacidade das plataformas de capturar dados, engajamento e monetização.

O estudo chama esse fenômeno de fragmentação da jornada do fã. Um exemplo claro está na descoberta de conteúdo: 52% dos fãs dizem encontrar novos títulos principalmente nas redes sociais — número que sobe para 73% entre a Geração Z.

Em seguida, 44% afirmam que deixam essas plataformas para consumir o conteúdo em outro ambiente, como um serviço de streaming ou loja digital. Esse fluxo cria um “buraco negro” de dados para as empresas, que perdem visibilidade sobre o comportamento do usuário.

Redes sociais viram infraestrutura da cultura pop

O relatório reforça que redes sociais deixaram de ser apenas canais de distribuição e passaram a funcionar como a principal infraestrutura de descoberta e engajamento cultural.

Quase metade dos fãs (46%) busca conteúdos relacionados ao seu fandom produzidos por criadores digitais, e o mesmo percentual afirma confiar mais em recomendações vindas de suas comunidades do que em canais tradicionais.

Além disso, fãs utilizam, em média, seis redes sociais diferentes — contra quatro entre não-fãs — o que amplia ainda mais a dispersão da atenção.

Esse cenário reposiciona plataformas como TikTok, Instagram e YouTube como intermediárias centrais da economia do entretenimento, capazes de influenciar o que será assistido, ouvido ou consumido em larga escala.

O papel da Geração Z

A Geração Z aparece como o grupo mais estratégico — e o mais exigente — para o futuro do setor. Segundo o estudo, esses consumidores pertencem, em média, a quatro fandoms diferentes e apresentam maior propensão a navegar entre plataformas.

Eles também lideram a demanda por experiências integradas: cerca de metade dos fãs jovens gostaria de reunir todo o conteúdo relacionado a seus interesses em um único ambiente.

Essa expectativa aponta para um modelo de plataforma mais completo, que combine streaming, comunidade, comércio e conteúdo de criadores em um mesmo ecossistema.

Para viabilizar esse novo modelo, o relatório aponta a inteligência artificial generativa como infraestrutura central.

A tecnologia permite criar conteúdos sob demanda — como resumos, destaques e recomendações — e conectar diferentes pontos da jornada do usuário em tempo real.

Casos já começam a aparecer no mercado, como o uso de IA para gerar recaps automáticos de séries, highlights esportivos personalizados e experiências interativas com personagens digitais.

A aceitação do público também avança: cerca de 40% dos fãs dizem aceitar conteúdos gerados por IA, desde que identificados. Outros 32% dos fãs de esportes demonstram interesse em destaques personalizados, enquanto 24% gostariam de cocriar conteúdos, como finais alternativos de séries.

Além disso, 22% afirmam que usariam mais serviços de streaming caso recebessem recomendações mais personalizadas com o uso da tecnologia.

Do assinante ao 'fandom lifetime value'

A mudança proposta pela Deloitte vai além da tecnologia. O relatório sugere uma revisão das métricas de sucesso da indústria, com a introdução do conceito de “fandom lifetime value”.

A ideia é medir o valor econômico de um fã ao longo do tempo, considerando não apenas assinaturas, mas também consumo, engajamento, compras e participação em comunidades.

Os dados sustentam essa abordagem: cerca de 49% dos fãs afirmam que mantêm níveis consistentes de engajamento — em tempo e dinheiro — ao longo da vida.

Além disso, 30% compraram produtos relacionados aos seus interesses nos últimos seis meses — percentual que sobe para 37% entre aqueles que desejam experiências mais integradas.

Esse comportamento indica que o valor do fã não se esgota em um único momento de consumo, mas se estende por toda a sua relação com a marca ou franquia.

O desafio para a indústria

O principal desafio, segundo o estudo, é transformar esse engajamento disperso em valor capturado dentro das plataformas.

Hoje, cada novo lançamento exige altos investimentos em marketing para reativar o público — muitas vezes o mesmo que já estava engajado em outros ambientes.

A alternativa proposta é construir uma estratégia contínua, baseada em dados, personalização e experiências integradas, capaz de manter o fã dentro de um mesmo ecossistema ao longo de todo o ciclo.

Na prática, isso significa ir além do streaming tradicional e incorporar funcionalidades como comunidades, conteúdo social, comércio e experiências interativas.

A conclusão do relatório é direta: fãs já estão mostrando, com seus hábitos, como querem consumir mídia. Cabe às empresas decidir se vão acompanhar esse comportamento ou continuar operando em um modelo centrado apenas em lançamentos.

Em um cenário de fragmentação da atenção e crescimento mais lento das assinaturas, capturar o valor do fandom pode ser a principal alavanca de crescimento da indústria nos próximos anos.

E, segundo a Deloitte, esse valor já existe — apenas ainda não está totalmente capturado.