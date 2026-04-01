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Instagram Plus? Meta testa assinatura paga para liberar funções como 'superlike'

A versão premium do Instagram está em testes em países selecionados; novidade terá funções exclusivas

Instagram: Meta inicia testes para assinatura paga em busca de atrair usuários interessados por uso ampliado de ferramentas (picture alliance/Getty Images)

Instagram: Meta inicia testes para assinatura paga em busca de atrair usuários interessados por uso ampliado de ferramentas (picture alliance/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 1 de abril de 2026 às 09h09.

A Meta avança em novas estratégias de monetização com um teste de uma assinatura para o Instagram. A empresa afirma que a assinatura Instagram Plus permitirá o acesso de "ferramentas exclusivas", como a visualização de uma publicação via Story que já saiu do ar ou criação de ilimitada de listas de audiência além de Amigos Próximos.

A empresa também informou que usuários não serão notificados caso alguém veja Stories que já ultrapassaram o limite de 24 horas. Também será possível duplicar o tempo de duração que uma publicação feita no Story fica no ar e selecionar uma publicação para aparecer em destaque na rolagem de Stories que aparece na parte superior da tela do aplicativo.

Os preços ainda não foram confirmados, mas segundo o TechCrunch, e capturas de tela compartilhadas por usuários selecionados para a etapa de testes, o valor inicial varia entre US$ 1 e US$ 2 após um mês de período gratuito.

Assinatura é separada do Meta Verified

O Instagram já tem um modelo de assinatura a partir do Meta Verified, um serviço que garante verificação e suporte adicional para criadores de conteúdo ou figuras públicas em todas as redes sociais do grupo Meta. A nova assinatura dedicada à rede social será um plano separado e relatos obtidos pela reportagem inicial apontam que testes já começaram em regiões como México, Japão e Filipinas.

Enquanto o Verified é mais direcionado para usuários que aproveitam o lado profissional das redes sociais, o Instagram Plus soa como uma assinatura premium para os aficcionados por seguir perfis que publicam muito conteúdo o dia todo. O fato de também garantir a oportunidade de um 'Superlike' por semana, assim como faz o app de namoro Tinder, e a habilidade de pesquisar com mais facilidade se alguém curtiu ou visualizou um determinado Story, abrange pedidos da parcela que costuma utilizar a rede social para fins pessoais.

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