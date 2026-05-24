'Michael' já é 2ª maior bilheteria de 2026 e mira recorde histórico; confira

Cinebiografia de Michael Jackson se aproxima de US$ 800 milhões (Divulgação)
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Publicado em 24 de maio de 2026 às 17h12.
Michael consolidou-se como um dos maiores sucessos de bilheteria de 2026. A produção dirigida por Antoine Fuqua já arrecadou cerca de US$ 788 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) no mundo e caminha para ultrapassar a marca de US$ 800 milhões nos próximos dias.
Lançado em 23 de abril, o longa estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, ocupa atualmente a segunda posição entre as maiores bilheterias globais do ano.
Com estreia ainda prevista no Japão, um dos principais mercados para produções musicais, a expectativa da indústria é de que "Michael" ultrapasse Bohemian Rhapsody — que arrecadou US$ 911 milhões — e se torne a cinebiografia musical de maior bilheteria da história.
Segundo os números do Box Office Mojo, as 10 maiores bilheterias deste ano são:
O principal lançamento do fim de semana foi The Mandalorian and Grogu, primeiro longa de Star Wars a chegar aos cinemas em sete anos.
A produção estrelada por Pedro Pascal arrecadou US$ 64 milhões em 51 mercados internacionais. Os melhores desempenhos vieram do Reino Unido, Alemanha, China e Japão.
Na América do Norte, o filme somou US$ 82 milhões no fim de semana e deve alcançar US$ 102 milhões durante o feriado de Memorial Day. Com isso, a arrecadação global chegou a US$ 145 milhões nos três primeiros dias, podendo atingir US$ 165 milhões no acumulado de quatro dias.