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'Michael' já é 2ª maior bilheteria de 2026 e mira recorde histórico; confira

Longa estrelado por Jaafar Jackson já arrecadou US$ 788 milhões no mundo

Cinebiografia de Michael Jackson se aproxima de US$ 800 milhões (Divulgação)

Cinebiografia de Michael Jackson se aproxima de US$ 800 milhões (Divulgação)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17h12.

Michael consolidou-se como um dos maiores sucessos de bilheteria de 2026. A produção dirigida por Antoine Fuqua já arrecadou cerca de US$ 788 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) no mundo e caminha para ultrapassar a marca de US$ 800 milhões nos próximos dias.

Lançado em 23 de abril, o longa estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, ocupa atualmente a segunda posição entre as maiores bilheterias globais do ano.

Com estreia ainda prevista no Japão, um dos principais mercados para produções musicais, a expectativa da indústria é de que "Michael" ultrapasse Bohemian Rhapsody — que arrecadou US$ 911 milhões — e se torne a cinebiografia musical de maior bilheteria da história.

Ranking das maiores bilheterias de 2026

Segundo os números do Box Office Mojo, as 10 maiores bilheterias deste ano são:

  1. "Super Mario Galaxy: O Filme": US$ 980 milhões
  2. "Michael": US$ 788 milhões
  3. "Devoradores de Estrelas": US$ 675 milhões
  4. "Pegasus 3": US$ 653 milhões
  5. "O Diabo Veste Prada 2": US$ 608 milhões
  6. "Cara de Um, Focinho de Outro": US$ 371 milhões
  7. "O Morro dos Ventos Uivantes": US$ 241 milhões
  8. "Blades of the Guardians": US$ 215 milhões
  9. "Pânico 7": US$ 207 milhões
  10. "Scare Out": US$ 200 milhões

Novo Star Wars

O principal lançamento do fim de semana foi The Mandalorian and Grogu, primeiro longa de Star Wars a chegar aos cinemas em sete anos.

A produção estrelada por Pedro Pascal arrecadou US$ 64 milhões em 51 mercados internacionais. Os melhores desempenhos vieram do Reino Unido, Alemanha, China e Japão.

Na América do Norte, o filme somou US$ 82 milhões no fim de semana e deve alcançar US$ 102 milhões durante o feriado de Memorial Day. Com isso, a arrecadação global chegou a US$ 145 milhões nos três primeiros dias, podendo atingir US$ 165 milhões no acumulado de quatro dias.

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