Qual a ordem cronológica dos filmes 'Pânico'?

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12h10.
Lançada em 1996, a franquia Pânico chega a 30 anos em 2026 como uma das sagas mais duradouras do terror moderno.
Criado por Wes Craven, o universo do assassino Ghostface atravessou décadas com histórias interligadas e personagens recorrentes.
O filme que inaugura a saga apresenta Sidney Prescott e estabelece os elementos centrais da franquia, como as ligações telefônicas e o assassino mascarado em Woodsboro.
Sequência direta do original, acompanha Sidney na universidade, onde novos assassinatos indicam a volta do Ghostface.
Ambientado durante a produção de um filme inspirado nos crimes anteriores, o terceiro longa encerra a trilogia inicial da saga.
Quinze anos após os eventos originais, Sidney retorna a Woodsboro em meio a uma nova onda de assassinatos ligados ao passado da cidade.
O quinto filme retoma a história com novos personagens e conexões diretas com o longa de 1996, mantendo a continuidade da franquia.
A trama se desloca para Nova York e acompanha sobreviventes do massacre anterior fora de Woodsboro, ampliando o cenário da saga.
Pânico 7 tem lançamento marcado para 26 de fevereiro.
O longa marca o retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott e terá direção de Kevin Williamson, com roteiro assinado por Guy Busick e James Vanderbilt.
Também retorna Courteney Cox, única atriz presente em todos os filmes da franquia.
