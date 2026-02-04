Qual a ordem cronológica dos filmes 'Pânico'?

Lançada em 1996, a franquia Pânico chega a 30 anos em 2026 como uma das sagas mais duradouras do terror moderno.

Criado por Wes Craven, o universo do assassino Ghostface atravessou décadas com histórias interligadas e personagens recorrentes.

Qual é a ordem cronológica de 'Pânico'?

Pânico (1996)

O filme que inaugura a saga apresenta Sidney Prescott e estabelece os elementos centrais da franquia, como as ligações telefônicas e o assassino mascarado em Woodsboro.

Pânico 2 (1997)

Sequência direta do original, acompanha Sidney na universidade, onde novos assassinatos indicam a volta do Ghostface.

Pânico 3 (2000)

Ambientado durante a produção de um filme inspirado nos crimes anteriores, o terceiro longa encerra a trilogia inicial da saga.

Pânico 4 (2011)

Quinze anos após os eventos originais, Sidney retorna a Woodsboro em meio a uma nova onda de assassinatos ligados ao passado da cidade.

Pânico (2022)

O quinto filme retoma a história com novos personagens e conexões diretas com o longa de 1996, mantendo a continuidade da franquia.

Pânico VI (2023)

A trama se desloca para Nova York e acompanha sobreviventes do massacre anterior fora de Woodsboro, ampliando o cenário da saga.

O que já se sabe sobre Pânico 7

Pânico 7 tem lançamento marcado para 26 de fevereiro.

O longa marca o retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott e terá direção de Kevin Williamson, com roteiro assinado por Guy Busick e James Vanderbilt.

Também retorna Courteney Cox, única atriz presente em todos os filmes da franquia.