PlayStation Plus: veja quanto os planos vão custar no Brasil após aumentos da Sony

A Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. O Brasil também foi afetado.

A companhia informou que os reajustes não valem para assinantes atuais, exceto em países como Turquia e Índia, a menos que haja alteração no plano ou expiração da assinatura vigente.

As novas tarifas entraram em vigor nesta semana, poucos meses após a empresa também elevar o preço do console PlayStation 5.

O que é o PlayStation Plus

O PlayStation Plus oferece aos usuários acesso ao modo multiplayer online, jogos mensais para download e descontos exclusivos na loja digital da plataforma.

O serviço conta com três níveis de assinatura — Essential, Extra e Premium —, cada um com valores diferentes para planos mensais, trimestrais e anuais.

Preços no Brasil

O reajuste já está em vigor e atinge os planos mensais e trimestrais dos níveis Essential, Extra e Deluxe. As assinaturas anuais permanecem sem alterações.

Embora o aumento não seja tão elevado quanto o aplicado em 2023, os novos preços ampliam o custo ao longo do tempo, especialmente para usuários que optam por pagamentos mensais ou trimestrais.

Confira os novos valores:

PlayStation Plus Essential

1 mês: R$ 49,90 (antes R$ 43,90) — alta de 13,67%

3 meses: R$ 129,90 (antes R$ 114,90) — alta de 13,05%

PlayStation Plus Extra

1 mês: R$ 74,90 (antes R$ 65,90) — alta de 13,66%

3 meses: R$ 209,90 (antes R$ 186,90) — alta de 12,31%

PlayStation Plus Deluxe

1 mês: R$ 86,90 (antes R$ 76,90) — alta de 13,00%

3 meses: R$ 249,90 (antes R$ 219,90) — alta de 13,64%

Valores anuais mantidos:

Essential: R$ 359,90

Extra: R$ 592,90

Deluxe: R$ 691,90

Momento da indústria

O aumento ocorre em um cenário de pressão sobre a indústria de games. O setor enfrenta problemas de fornecimento relacionados ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, além da alta nos preços de chips de memória impulsionada pela demanda por inteligência artificial.

Outras empresas do setor seguem o mesmo movimento. A Nintendo informou neste mês que elevará o preço do console Switch 2 para US$ 499,99 nos Estados Unidos.

Até o momento, a empresa não comentou sobre como ficará o preço no Brasil, mas o comunicado indica que os valores também serão reajustados na América Latina.

Atualmente, o Switch 2 é vendido no Brasil pelo preço sugerido de R$ 4.499,90, com o bundle de Mario Kart World saindo por R$ 4.799,90. No entanto, durante promoções, é possível garantir o console por valores mais baixos, incluindo cifras na casa dos R$ 3,5 mil.

Apesar disso, o cenário ainda é considerado promissor para as principais produtoras. Sony e Microsoft projetam um ano de forte desempenho impulsionado pelo lançamento de “Grand Theft Auto 6”, que tem potencial para se tornar um dos jogos mais vendidos da história.