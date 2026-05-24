Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

PlayStation Plus: veja quanto os planos vão custar no Brasil após aumentos da Sony

O reajuste já está em vigor e atinge os planos mensais e trimestrais dos níveis Essential, Extra e Deluxe

Valor do PlayStation 5 no Brasil aparece na média em pesquisa feita entre 23 países. (PlayStation/Divulgação)

Valor do PlayStation 5 no Brasil aparece na média em pesquisa feita entre 23 países. (PlayStation/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13h16.

A Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. O Brasil também foi afetado.

A companhia informou que os reajustes não valem para assinantes atuais, exceto em países como Turquia e Índia, a menos que haja alteração no plano ou expiração da assinatura vigente.

As novas tarifas entraram em vigor nesta semana, poucos meses após a empresa também elevar o preço do console PlayStation 5.

O que é o PlayStation Plus

O PlayStation Plus oferece aos usuários acesso ao modo multiplayer online, jogos mensais para download e descontos exclusivos na loja digital da plataforma.

O serviço conta com três níveis de assinatura — Essential, Extra e Premium —, cada um com valores diferentes para planos mensais, trimestrais e anuais.

Preços no Brasil

O reajuste já está em vigor e atinge os planos mensais e trimestrais dos níveis Essential, Extra e Deluxe. As assinaturas anuais permanecem sem alterações.

Embora o aumento não seja tão elevado quanto o aplicado em 2023, os novos preços ampliam o custo ao longo do tempo, especialmente para usuários que optam por pagamentos mensais ou trimestrais.

Confira os novos valores:

PlayStation Plus Essential

  • 1 mês: R$ 49,90 (antes R$ 43,90) — alta de 13,67%
  • 3 meses: R$ 129,90 (antes R$ 114,90) — alta de 13,05%

PlayStation Plus Extra

  • 1 mês: R$ 74,90 (antes R$ 65,90) — alta de 13,66%
  • 3 meses: R$ 209,90 (antes R$ 186,90) — alta de 12,31%

PlayStation Plus Deluxe

  • 1 mês: R$ 86,90 (antes R$ 76,90) — alta de 13,00%
  • 3 meses: R$ 249,90 (antes R$ 219,90) — alta de 13,64%

Valores anuais mantidos:

  • Essential: R$ 359,90
  • Extra: R$ 592,90
  • Deluxe: R$ 691,90

Momento da indústria

O aumento ocorre em um cenário de pressão sobre a indústria de games. O setor enfrenta problemas de fornecimento relacionados ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, além da alta nos preços de chips de memória impulsionada pela demanda por inteligência artificial.

Outras empresas do setor seguem o mesmo movimento. A Nintendo informou neste mês que elevará o preço do console Switch 2 para US$ 499,99 nos Estados Unidos.

Até o momento, a empresa não comentou sobre como ficará o preço no Brasil, mas o comunicado indica que os valores também serão reajustados na América Latina.

Atualmente, o Switch 2 é vendido no Brasil pelo preço sugerido de R$ 4.499,90, com o bundle de Mario Kart World saindo por R$ 4.799,90. No entanto, durante promoções, é possível garantir o console por valores mais baixos, incluindo cifras na casa dos R$ 3,5 mil.

Apesar disso, o cenário ainda é considerado promissor para as principais produtoras. Sony e Microsoft projetam um ano de forte desempenho impulsionado pelo lançamento de “Grand Theft Auto 6”, que tem potencial para se tornar um dos jogos mais vendidos da história.

Acompanhe tudo sobre:PlayStationSony

Mais de Pop

'Crepúsculo': veja a ordem cronológica para assistir aos filmes da franquia

7 livros sobre futebol para se preparar para a Copa do Mundo

Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de domingo, 24 de maio

Harry Potter: qual é a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia?

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que EUA não têm pressa para fechar acordo com o Irã

Casual

As bolinhas de tênis da Rolex e quase 50 anos de parceria com o esporte

Mercados

A Starbucks está sofrendo um boicote na Coreia do Sul: saiba o motivo

Um conteúdo Bússola

Opinião: as plataformas de e-commerce B2C atrasam o varejo B2B