A máquina bilionária do BTS: como o K-pop virou negócio global

Na Coreia do Sul, uma banda foi responsável por injetar até US$ 5 bilhões por ano na economia e transformar fãs em uma engrenagem global de consumo.

O BTS opera em escala industrial. O grupo acumula entre 137 milhões e 139 milhões de unidades equivalentes vendidas, sendo cerca de 49 milhões de álbuns físicos e aproximadamente 39 milhões em vendas digitais.

No streaming, o alcance fica entre 45 bilhões e 50 bilhões de reproduções. Faixas como “Dynamite”, “Butter” e “My Universe” registram entre 1,2 bilhão e 2,1 bilhões de streams cada no Spotify.

O volume se reflete diretamente no mercado. O grupo concentra cerca de 29% a 30% de todo o consumo de K-pop nos Estados Unidos, um dos principais mercados da indústria.

Fãs como força econômica

A base de fãs, conhecida como ARMY, amplia esse impacto.

O grupo reúne mais de 80 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 30 milhões de usuários no Weverse, plataforma oficial de fandom que conecta artistas e fãs com conteúdo exclusivo, lives, comunidades e loja integrada.

O engajamento não se limita ao consumo passivo. Fãs organizam campanhas para impulsionar streams, traduzem conteúdos em diversos idiomas e ampliam o alcance global do grupo em plataformas digitais.

No YouTube, vídeos do grupo acumulam bilhões de visualizações, com ganhos de até 176 milhões de views em apenas uma semana.

Impacto direto na economia

Mais do que uma banda, o BTS se consolidou como um ativo econômico para a Coreia do Sul. Estimativas indicam contribuição anual entre US$ 3,7 bilhões e US$ 5 bilhões.

O impacto inclui aumento no turismo, com fluxo de visitantes atraídos por locais ligados ao grupo, além da expansão no consumo de produtos culturais e bens de consumo.

Eventos ao vivo ampliam essa dinâmica. Turnês e lançamentos movimentam cadeias inteiras, de hospedagem a varejo.

Do palco ao PIB

O alcance do BTS também alterou a posição do K-pop no mercado global, com presença no topo de rankings como o Billboard Hot 100.

Após a pausa iniciada em 2022 por conta do serviço militar obrigatório, todos os integrantes concluíram o processo até 2025, permitindo a retomada das atividades em grupo. Neste sábado, 21, a banda volta de vez aos palcos.

E o retorno do grupo em 2026 deve gerar mais de US$ 1 bilhão em receitas em um período de 12 meses, considerando shows, merchandising e licenciamento. Um verdadeiro ativo econômico.