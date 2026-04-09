De canal tático a R$ 5 bi: retail media ganha seu primeiro summit no Brasil

Uma pesquisa conduzida pela Marketing and Media Alliance (MMA), feita em 2025, indicou que quase 70% dos respondentes pretendiam investir em retail media nos 12 meses seguintes. Desse total, 36% planejavam destinar entre 6% e 10% do orçamento ao canal, o que representava cerca de R$ 5 bilhões no segmento.

Em 2026, o retail media mantém trajetória de expansão e passa a ocupar espaço mais estruturado dentro das empresas, com formação de equipes dedicadas e avanço na maturidade das estratégias. É nesse cenário que surge o Retail Media Summit Brasil. Organizado pela MMA, o evento será realizado nesta quinta-feira, 9, na Galeria Magalu, em São Paulo.

Com patrocínio de Magalu Ads, Media Hero, Nestlé e PicPay Ads, a primeira edição é exclusiva para convidados e reúne executivos do ecossistema, com representantes de empresas como Diageo, Renner, Cielo, Wella Company, Natura, Unilever, Samsung, Duracell, Publicis Brasil e AlmapBBDO.

A programação inclui discussões sobre cases, desafios, práticas operacionais e perspectivas para o desenvolvimento do canal. A EXAME é parceira de mídia.

Os seis painéis abordam temas como branding e performance, incrementalidade de vendas, construção de campanhas culturalmente relevantes, uso de dados e criatividade, mensuração e o papel estratégico das agências. A programação completa pode ser conferida abaixo.

A proposta do evento é reunir e compartilhar experiências que vêm gerando resultados nessa frente, hoje associada à geração de valor, performance e crescimento sustentável, além de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema no país.

O MMA Retail Media Summit Brasil 2026 integra o Retail Media Club, think tank criado para discutir desafios enfrentados por lideranças de mídia e marketing no dia a dia de anunciantes e agências. Este será o segundo encontro da agenda de 2026. Em fevereiro, a primeira reunião reuniu cerca de 50 executivos de marcas, agências e plataformas.

Confira a agenda completa do MMA Retail Media Summit Brasil 2026

. 10h

Branding e performance no Retail Media: Como o retail media está aproximando construção de marca e geração de vendas dentro de uma mesma estratégia

Com Aquinoel Borges (Head de Growth, Mídia & Marketing Capabilities da Nestlé e presidente do Board de Mídia e Dados da MMA Latam), Lindsay Stefani (Connections Lead - Media, Digital, PR, Sponsorship na Diageo Brasil) e Marcos Santos (Gerente Executivo de Midia e CRM na Lojas Renner)

. 10h30

Cultura e Conversão: Como Magalu Ads potencializa campanhas culturalmente relevantes

Com Renato Domingues (Head de Vendas e Agências do Magalu Ads), Thalita Martorelli, Diretora de Marketing e Comunicação da Cielo) e Nathalie Honda (Chief Marketing Officer na Wella Company)

. 11h

Dados e Criatividade de formatos dentro do Commerce Media: Como dados, contexto e inovação em formatos se combinam para tornar o Commerce Media mais relevante, criativo e efetivo ao longo da jornada de compra

Com Felipe Julião (Diretor Executivo da PicPay Ads) e Cristiane Dantas (Gerente de Parcerias e Growth da Natura)

. 11h30

Incrementalidade de vendas: integrando marketing e trade para gerar crescimento real Como alinhar estratégia, dados e execução para comprovar impacto incremental em vendas no ecossistema de retail media

Com André Campos (Former Marketing Director Brazil da Haleon), Daniela Habif (Gerente de Mídia, Branding & Performance da Unilever) e André Iba Pascoal (Gerente Sr de Mídia, Analytics, Budget Control & BPO na Samsung)

. 12h

Retail Media: como medir e como investir - um caso prático com Duracell

Com Marcelo Ferronato (CEO e Fundador da Media Hero), Karina Yoshimura Inocima (Diretora de Growth e Negócios da Media Hero) e Mariana De Marco (Gerente de Marketing da Duracell)

. 12h30

Retail Media: canal tático ou pilar estratégico? Agências discutem como o retail media está sendo incorporado ao planejamento de mídia das marcas — e se já deixou de ser um canal tático para ocupar um papel estratégico no media mix

Com Juliana Pio (jornalista da Exame), Ana Sanchez (VP de Mídia da Publicis Brasil) e Melissa Carvalho (Head of Media da AlmapBBDO)

Serviço

MMA Retail Media Summit Brasil 2026

Data: 9 de abril de 2026

Local: Galeria Magalu, São Paulo

Formato: evento fechado para convidados

Informações no site do MMA.