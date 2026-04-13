Nova série dos criadores de 'Stranger Things' é divulgada pela Netflix

Talvez 2026 de fato seja o novo 2016. Os irmãos Duffer têm uma nova série de ficção científica na Netflix com estreia marcada para o meio do ano e estética vintage.

Conhecida por criar e dirigir "Stranger Things", a dupla volta ao serviço de streaming com "The Boroughs" em maio deste ano. A nova série explora acontecimentos bizarros em uma comunidade de aposentados no deserto do Novo México.

O projeto já havia sido anunciado em 2023 pela Netflix. Após o sucesso global da estreia dos diretores, a expectativa sobre a nova saga é se ela será um "novo 'Stranger Things'".

O trailer foi divulgado pela empresa nesta segunda-feira, 13.

Confira ao trailer

Quando estreia 'The Boroughs' na Netflix?

A data de estreia da nova série é 21 de maio, com todos os episódios já disponibilizados no streaming.

Sobre o que é 'The Boroughs'?

No trailer, Alfred Molina vive Sam Cooper, um homem que é levado pela filha Claire (Jena Malone) até a comunidade de The Boroughs para recomeçar a vida.

O lugar é apresentado como uma comunidade perfeita, mas Sam logo desconfia. "Slogan irônico para um lugar onde as pessoas vêm para morrer", ele reclama ao ouvir o guarda de segurança dizer que vai "ter a vida da sua vida" ali.

Qual é o elenco de 'The Boroughs'?

O grupo de vizinhos improváveis que Sam recruta inclui Renee (Geena Davis), Art (Clarke Peters), Judy (Alfre Woodard), Jack (Bill Pullman) e Wally (Denis O'Hare).

É Wally quem encerra o trailer com a frase mais sombria do vídeo, um lembrete de que, para qualquer um deles, o tempo pode acabar a qualquer momento.

O elenco de apoio inclui ainda Carlos Miranda como Paz, Seth Numrich como Blaine, Alice Kremelberg como Anneliese, Ed Begley Jr. como Edward, Dee Wallace como Grace, Eric Edelstein como Hank, Rafael Casal como Neil, Mousa Hussein Kraish como Dr. McGinnis, Beth Bailey como Kayleigh, Karan Soni como Joby e Jane Kaczmarek como Lilly.

A trilha é assinada por John Paesano.