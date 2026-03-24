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49% da Geração Z entram no parcelado para viver festivais

Mesmo com restrições financeiras, 59% da geração prioriza a experiência e recorre ao crédito, segundo pesquisa do Instituto Z, da agência Trope-se

Pesquiasa mostra que quase metade da Gen Z parcela ingressos para ir a festivais (Divulgação/Lollapalooza)

Pesquiasa mostra que quase metade da Gen Z parcela ingressos para ir a festivais (Divulgação/Lollapalooza)

Camilla Almeida
Camilla Almeida

Redator

Publicado em 24 de março de 2026 às 17h45.

Última atualização em 24 de março de 2026 às 17h48.

Quem já foi a um festival já sabe que a experiência — e os gastos — vão muito além dos shows. Nessa equação, os ingressos, o deslocamento e até o “look” entram na conta. 

Para a Geração Z, no entanto, existe um fator que pesa mais do que todos esses custos: o chamado budget emocional.

Embora a falta de dinheiro seja o principal motivo que impede 77% dos jovens de comparecer a esses eventos, 59% dos que vão priorizam a experiência e recorrem ao parcelamento do ingresso no cartão de crédito.

Os dados, enviados com exclusividade à EXAME, são do Instituto Z, núcleo de pesquisa de novas gerações da agência Trope-se. 

A pesquisa ouviu mais de 5 mil pessoas, sendo 3 mil da Geração Z.

O que impede a geração Z a ir em festivais?

Na prática, a mobilidade aparece como a principal barreira na hora de escolher ir ou não.

Como os grandes festivais se concentram nos principais centros, isso traz dificuldades geográficas e financeiras que dificultam a participação de quem não mora nessas regiões, especialmente com custos de acomodação, deslocamento e alimentação.

Apesar dos impeditivos, a faixa etária se consolida como um dos principais públicos desses eventos: 49% foram a dois ou três grandes festivais no último ano, enquanto 16% marcaram presença em quatro a seis.

E, entre esse público fiel, o ingresso deixa de ser visto como uma dívida e passa a ser encarado como um investimento em uma experiência que vai muito além do show e que, para muitos, é insubstituível.

O festival como experiência

Mais do que assistir a shows, essa geração enxerga festivais como experiências completas, como acontece em eventos como o Lollapalooza e o Rock in Rio, que proporcionam ações que vão além da música e envolvem convivência, estética e pertencimento.

Entre os 97% que afirmam ir para ver seus artistas favoritos, nenhum escolheu apenas esse motivo. 

A decisão é sempre uma combinação de fatores: a Gen Z até vai pelo artista, mas é a experiência que a faz ficar.

E não basta viver, é preciso registrar. A pesquisa ainda revela que 34% dos jovens já se consideram criadores de conteúdo. Nesse contexto, o planejamento dos looks, a compra de acessórios e o consumo dentro do festival também entram no orçamento.

Mesmo quando não conseguem comparecer, 87% acompanham os festivais de forma online, seja por transmissões ao vivo ou pelas redes sociais, geralmente motivados pelo interesse em um artista específico.

Ou seja, apesar do preço, a Geração Z coloca idas a festivais e lazer como uma prioridade financeira na hora de fazer o balanço do mês, reforçando que esses eventos são muito mais do que apenas shows.

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