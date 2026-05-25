Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada e o resultado dos jogos da 17ª rodada

Brasileirão 2026: Palmeiras lidera a tabela após os jogos da 17ª rodada (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Repórter
Publicado em 25 de maio de 2026 às 07h57.
A 17ª rodada do Brasileirão teve mudanças importantes na parte de cima da tabela e também na briga contra o rebaixamento. O torneio se aproxima do fim do primeiro turno com o Palmeiras ainda isolado na liderança.
O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã e chegou aos 38 pontos, ampliando a vantagem na ponta da classificação. Já o Flamengo, vice-líder do campeonato, permaneceu com 31 pontos.
O Fluminense, terceiro colocado, foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 fora de casa e estacionou nos 30 pontos. Logo atrás aparecem o Athletico-PR, que venceu o Remo por 2 a 1 e chegou aos 27 pontos, e o Red Bull Bragantino, que bateu o Vasco por 3 a 0 em São Januário e alcançou os 26.
Na parte de baixo da tabela, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Já o Santos foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2 e abre o Z-4. Mirassol e Remo completam a zona da degola, enquanto a Chapecoense segue na última colocação.
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|1º
|Palmeiras
|38
|17
|11
|5
|2º
|Flamengo
|31
|16
|9
|4
|3º
|Fluminense
|30
|17
|9
|3
|4º
|Athletico-PR
|27
|17
|8
|3
|5º
|Red Bull Bragantino
|26
|17
|8
|2
|6º
|São Paulo
|25
|17
|7
|4
|7º
|Bahia
|23
|15
|6
|5
|8º
|Coritiba
|23
|16
|6
|5
|9º
|Cruzeiro
|23
|17
|6
|5
|10º
|Botafogo
|22
|16
|6
|4
|11º
|Vitória
|22
|16
|6
|4
|12º
|Atlético-MG
|21
|17
|6
|3
|13º
|Internacional
|21
|17
|5
|6
|14º
|Grêmio
|21
|17
|5
|6
|15º
|Corinthians
|21
|17
|5
|6
|16º
|Vasco
|20
|17
|5
|5
|17º
|Santos
|18
|17
|4
|6
|18º
|Mirassol
|16
|16
|4
|4
|19º
|Remo
|15
|17
|3
|6
|20º
|Chapecoense
|9
|16
|1
|6