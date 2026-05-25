Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada e o resultado dos jogos da 17ª rodada

A 17ª rodada do Brasileirão teve mudanças importantes na parte de cima da tabela e também na briga contra o rebaixamento. O torneio se aproxima do fim do primeiro turno com o Palmeiras ainda isolado na liderança.

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã e chegou aos 38 pontos, ampliando a vantagem na ponta da classificação. Já o Flamengo, vice-líder do campeonato, permaneceu com 31 pontos.

O Fluminense, terceiro colocado, foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 fora de casa e estacionou nos 30 pontos. Logo atrás aparecem o Athletico-PR, que venceu o Remo por 2 a 1 e chegou aos 27 pontos, e o Red Bull Bragantino, que bateu o Vasco por 3 a 0 em São Januário e alcançou os 26.

Na parte de baixo da tabela, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Já o Santos foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2 e abre o Z-4. Mirassol e Remo completam a zona da degola, enquanto a Chapecoense segue na última colocação.

Veja todos os jogos da 17ª rodada do Brasileirão

São Paulo 1 x 1 Botafogo

Vitória 2 x 0 Internacional

Mirassol 1 x 0 Fluminense

Grêmio 3 x 2 Santos

Flamengo 0 x 3 Palmeiras

Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense

Remo 1 x 2 Athletico-PR

Corinthians 1 x 0 Atlético-MG

Vasco 0 x 3 Red Bull Bragantino

Coritiba x Bahia — hoje, 20h

Veja a tabela atualizada do Brasileirão