Esporte

Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada e o resultado dos jogos da 17ª rodada

Rodada movimenta a classificação e esquenta disputas na parte de cima e de baixo da tabela

Brasileirão 2026: Palmeiras lidera a tabela após os jogos da 17ª rodada (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: Palmeiras lidera a tabela após os jogos da 17ª rodada (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07h57.

A 17ª rodada do Brasileirão teve mudanças importantes na parte de cima da tabela e também na briga contra o rebaixamento. O torneio se aproxima do fim do primeiro turno com o Palmeiras ainda isolado na liderança.

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã e chegou aos 38 pontos, ampliando a vantagem na ponta da classificação. Já o Flamengo, vice-líder do campeonato, permaneceu com 31 pontos.

O Fluminense, terceiro colocado, foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 fora de casa e estacionou nos 30 pontos. Logo atrás aparecem o Athletico-PR, que venceu o Remo por 2 a 1 e chegou aos 27 pontos, e o Red Bull Bragantino, que bateu o Vasco por 3 a 0 em São Januário e alcançou os 26.

Na parte de baixo da tabela, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Já o Santos foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2 e abre o Z-4. Mirassol e Remo completam a zona da degola, enquanto a Chapecoense segue na última colocação.

Veja todos os jogos da 17ª rodada do Brasileirão

  • São Paulo 1 x 1 Botafogo
  • Vitória 2 x 0 Internacional
  • Mirassol 1 x 0 Fluminense
  • Grêmio 3 x 2 Santos
  • Flamengo 0 x 3 Palmeiras
  • Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense
  • Remo 1 x 2 Athletico-PR
  • Corinthians 1 x 0 Atlético-MG
  • Vasco 0 x 3 Red Bull Bragantino
  • Coritiba x Bahia — hoje, 20h

Veja a tabela atualizada do Brasileirão

PosiçãoTimePontosJogosVitóriasEmpates
Palmeiras3817115
Flamengo311694
Fluminense301793
Athletico-PR271783
Red Bull Bragantino261782
São Paulo251774
Bahia231565
Coritiba231665
Cruzeiro231765
10ºBotafogo221664
11ºVitória221664
12ºAtlético-MG211763
13ºInternacional211756
14ºGrêmio211756
15ºCorinthians211756
16ºVasco201755
17ºSantos181746
18ºMirassol161644
19ºRemo151736
20ºChapecoense91616
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