BTG/Nexus: no 1º turno, Lula tem 40% e Flávio, 35%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 40% das intenções de voto no principal cenário estimulado para o primeiro turno de 2026 da disputa presidencial, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 35%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 25.

Bem atrás, surgem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; Romeu Zema (Novo), com 4%; e Renan Santos (Missão), com 3%. Joaquim Barbosa aparece com 2%, enquanto Augusto Cury e Cabo Daciolo registram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 7%, e os indecisos representam 2%.

Na edição anterior da pesquisa, divulgada em 27 de abril, Lula aparecia com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 36%. Depois, apareciam Zema (4%), Caiado (3%), Renan Santos (3%), Aldo Rebelo (2%), Augusto Cury (2%) e Cabo Daciolo (1%). Brancos e nulos representavam 6% das intenções de voto, enquanto indecisos eram 2%.

No cenário estimulado de maio, Joaquim Barbosa foi testado no lugar de Aldo Rebelo.

Entre os eleitores que declararam voto, a maior parte afirma ter decisão consolidada. Segundo o levantamento, 70% dizem que o voto já está definido e não pretendem mudar, enquanto 28% afirmam que ainda podem alterar a escolha. Outros 1% não souberam ou não responderam.

Em 27 de abril, 69% declararam certeza na decisão do voto e 29% disseram que ainda poderiam mudar de ideia.

Cenário alternativo mantém liderança de Lula

A pesquisa simulou um segundo cenário para o primeiro turno.

No cenário 2, Lula se manteve com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 36% em abril para 35% em maio.

De acordo com a pesquisa, 38% dos entrevistados citam Lula nos dois cenários e 33% citam Flávio Bolsonaro.

Nesse cenário, Romeu Zema varia de 5% para 4%, Ronaldo Caiado vai de 4% para 5%, e Renan Santos se mantém com 4%. Votos brancos e nulos recuam de 7% para 6%, enquanto indecisos seguem em 2%.

Voto espontâneo indica alto nível de indecisão

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula passou de 33% em abril para 36% em maio, seguido por Flávio Bolsonaro, que se manteve com 26%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 1%, ante 2% na pesquisa passada.

Renan Santos, Zema e Caiado registraram 2% cada.

Augusto Cury, Cabo Daciolo e Joaquim Barbosa não pontuam. Votos brancos e nulos somam 2%.

O destaque do levantamento é o índice de 26% de eleitores que não souberam ou não responderam. Em abril, eram 29%.e

A pesquisa Nexus entrevistou 2.045 eleitores, entre os dias 22 e 24 de maio, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-04193/2026.