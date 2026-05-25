Por que a guerra entre EUA e Irã ainda ameaça petróleo, energia e mercados

A guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel entrou em uma nova fase de incerteza diplomática Após semanas alternando entre ameaças militares e discursos otimistas sobre um acordo, o presidente americano Donald Trump voltou a afirmar que não tem pressa para fechar um acordo com Teerã, enquanto os dois lados seguem sem um consenso sobre os pontos centrais da negociação.

O conflito, iniciado há três meses após ataques americanos e israelenses contra o Irã, provocou uma das maiores crises energéticas recentes com a paralisação do Estreito de Ormuz, centro marítimo responsável por 20% da frota de petróleo global.

Apesar de um cessar-fogo frágil estar em vigor desde abril, a guerra continua afetando mercados, logística global e investimentos no Oriente Médio.

O que está sendo negociado

As conversas entre Washington e Teerã giram, neste momento, em torno de uma proposta preliminar para reabrir o Estreito de Ormuz e consolidar uma pausa nos ataques.

Segundo a Reuters, a ideia inicial prevê que o Irã facilite novamente a passagem de navios pela região em troca da redução do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos às embarcações iranianas.

As negociações mais delicadas, porém, ainda ficaram para uma segunda etapa. Entre elas estão o futuro do programa nuclear iraniano, a retirada de sanções econômicas e o desbloqueio de bilhões de dólares em ativos iranianos congelados no exterior.

O governo iraniano insiste em manter parte de seu estoque de urânio enriquecido dentro do país, enquanto Washington pressiona por limites mais rígidos ao programa nuclear.

Nesta segunda-feira, 25, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio afirmou que a diplomacia terá “toda chance possível” antes que os americanos considerem “alternativas”.

Por que o petróleo caiu

O mercado financeiro reagiu positivamente à possibilidade de redução das tensões.

O barril do Brent caiu abaixo de US$ 100 pela primeira vez em mais de um mês, refletindo a expectativa de que o fluxo de petróleo na região possa começar a ser normalizado.

Antes da guerra, cerca de 140 navios atravessavam diariamente o Estreito de Ormuz. Hoje, o volume segue muito abaixo do normal, o que mantém pressão sobre cadeias globais de energia, combustíveis e transporte.

A crise também começou a atingir os planos econômicos das monarquias do Golfo.

De acordo com a CNBC, projetos bilionários ligados à inteligência artificial e data centers na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos passaram a enfrentar atrasos diante do temor de investidores sobre a segurança energética da região.

O aumento dos custos de energia e o risco de novos ataques elevaram a cautela de empresas globais de tecnologia e infraestrutura.

Israel segue desconfiado

Enquanto EUA e Irã tentam avançar nas negociações, Israel acompanha o processo com preocupação.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teme que um acordo parcial alivie a pressão sobre Teerã sem desmontar efetivamente sua capacidade militar e nuclear.

Segundo o Wall Street Journal, integrantes do governo israelense avaliam que o Irã pode sair politicamente fortalecido caso consiga transformar o controle sobre o Estreito de Ormuz em ferramenta permanente de pressão geopolítica.

Mesmo com a redução temporária das hostilidades, analistas internacionais ainda consideram o cessar-fogo instável e avaliam que qualquer novo ataque pode provocar outra disparada do petróleo e ampliar os riscos para a economia global.