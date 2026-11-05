Dia do Cinema Brasileiro: confira 10 filmes nacionais para ver no streaming

O Dia do Cinema Brasileiro, celebrado nesta quinta-feira, 5, foi criado para homenagear o cinema do país e relembrar uma das primeiras exibições de filmes no Rio de Janeiro, em 1896.

A Ancine também celebra a data em 19 de junho, em referência à filmagem da Baía de Guanabara atribuída a Affonso Segretto, em 1898.

Para comemorar esta data, reunimos 10 filmes brasileiros para assistir no streaming. Confira:

1. 'Retratos Fantasmas' (2023)

Kleber Mendonça Filho revisita os cinemas de rua do Recife e o apartamento onde cresceu para contar como a cidade mudou. Com imagens de arquivo e registros pessoais, o documentário recupera o tempo em que ir ao cinema também era uma forma de conhecer o centro e acompanhar suas transformações.

Onde assistir: Netflix.

2. 'A Vida Invisível' (2019)

No Rio de Janeiro dos anos 1950, as irmãs Eurídice (Carol Duarte) e Guida (Julia Stockler) são separadas e passam anos sem saber que vivem na mesma cidade. Karim Aïnouz faz da distância entre elas um retrato das escolhas que a família e a sociedade faziam pelas mulheres. O drama venceu a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes em 2019.

Onde assistir: HBO Max e Netflix.

3. 'O Clube dos Anjos' (2020)

Uma confraria de velhos amigos recupera o gosto pelos encontros quando um cozinheiro assume o cardápio. O problema é que, depois de cada jantar, um dos convidados morre. A adaptação do livro de Luis Fernando Verissimo faz humor sombrio com a disposição do grupo de voltar à mesa mesmo assim.

Onde assistir: Globoplay.

4. 'Perdida' (2023)

Sofia ama os romances de Jane Austen, mas prefere as conveniências do presente. Quando um celular a transporta para o século 19, ela precisa descobrir como voltar para casa enquanto se aproxima de Ian Clarke. Baseado no livro de Carina Rissi, o filme tira boa parte da graça do choque entre uma mulher do século 21 e as convenções dos romances que ela adora.

Onde assistir: Disney+.

5. 'Um Ano Inesquecível: Outono' (2023)

Uma estudante de Direito tem um plano para ser efetivada no escritório onde estagia. Conhecer um músico, justamente ela que detesta música, bagunça seus cálculos. A comédia romântica faz desse desencontro o ponto de partida para uma história sobre a pressão de ter a vida resolvida antes mesmo de sair da faculdade.

Onde assistir: Prime Video.

6. 'Estranho Caminho' (2023)

Com o avanço de uma pandemia, um jovem cineasta retorna à sua cidade natal e procura o pai, com quem não fala há mais de dez anos. A tentativa de reaproximação ganha contornos sobrenaturais quando acontecimentos estranhos passam a cercar os dois. O filme de Guto Parente usa esse estranhamento para dar forma ao desconforto de voltar para casa depois de tanto tempo.

Onde assistir: MUBI.

7. '7 Prisioneiros' (2021)

Mateus (Christian Malheiros) aceita um emprego num ferro-velho em São Paulo para ajudar a família, mas acaba submetido a um esquema de trabalho análogo à escravidão. No suspense de Alexandre Moratto, a tensão cresce quando Luca (Rodrigo Santoro), o chefe, percebe que pode usar a ambição do jovem para manter os outros trabalhadores sob controle.

Onde assistir: Netflix.

8. 'Marte Um' (2022)

Deivinho quer ser astrofísico e sonha em participar de uma missão a Marte. Seu pai imagina outro futuro para ele, como jogador de futebol. No drama de Gabriel Martins, essa diferença de planos é uma das formas de acompanhar uma família de Contagem, em Minas Gerais, e entender o que cada um espera da vida e dos outros.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video (com complemento de assinatura).

9. 'O Sequestro do Voo 375' (2023)

Em 1988, um homem sequestra um voo comercial com a intenção de lançar o avião contra o Palácio do Planalto. Inspirado no caso real, o longa de Marcus Baldini concentra a tensão na cabine, onde o piloto precisa ganhar tempo e manter a aeronave sob controle enquanto negocia com o sequestrador.

Onde assistir: Disney+.

10. 'O Lobo Atrás da Porta' (2013)

Em "O Lobo Atrás da Porta", o desaparecimento de uma menina leva a polícia a interrogar os pais e Rosa (Leandra Leal), que mantinha um caso com o pai da criança. Os três são ouvidos separadamente, e cada versão revela um pouco mais sobre a relação entre eles. À medida que os depoimentos se cruzam, cenas que pareciam banais ganham outro sentido.

O diretor Fernando Coimbra alterna o interrogatório com cenas do passado para mostrar como o caso amoroso se aproxima da vida familiar do casal.

Onde assistir: Globoplay (com complemento de assinatura).