Dia do Cinema Brasileiro: confira 10 filmes nacionais para ver no streaming

Dia do Cinema Brasileiro: lista reúne histórias de amor, crimes e reencontros, com opções por assinatura, aluguel e acesso gratuito (Reprodução/Netflix)
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Publicado em 5 de novembro de 2026 às 04h03.
O Dia do Cinema Brasileiro, celebrado nesta quinta-feira, 5, foi criado para homenagear o cinema do país e relembrar uma das primeiras exibições de filmes no Rio de Janeiro, em 1896.
A Ancine também celebra a data em 19 de junho, em referência à filmagem da Baía de Guanabara atribuída a Affonso Segretto, em 1898.
Para comemorar esta data, reunimos 10 filmes brasileiros para assistir no streaming. Confira:
Kleber Mendonça Filho revisita os cinemas de rua do Recife e o apartamento onde cresceu para contar como a cidade mudou. Com imagens de arquivo e registros pessoais, o documentário recupera o tempo em que ir ao cinema também era uma forma de conhecer o centro e acompanhar suas transformações.
Onde assistir: Netflix.
No Rio de Janeiro dos anos 1950, as irmãs Eurídice (Carol Duarte) e Guida (Julia Stockler) são separadas e passam anos sem saber que vivem na mesma cidade. Karim Aïnouz faz da distância entre elas um retrato das escolhas que a família e a sociedade faziam pelas mulheres. O drama venceu a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes em 2019.
Onde assistir: HBO Max e Netflix.
Uma confraria de velhos amigos recupera o gosto pelos encontros quando um cozinheiro assume o cardápio. O problema é que, depois de cada jantar, um dos convidados morre. A adaptação do livro de Luis Fernando Verissimo faz humor sombrio com a disposição do grupo de voltar à mesa mesmo assim.
Onde assistir: Globoplay.
Sofia ama os romances de Jane Austen, mas prefere as conveniências do presente. Quando um celular a transporta para o século 19, ela precisa descobrir como voltar para casa enquanto se aproxima de Ian Clarke. Baseado no livro de Carina Rissi, o filme tira boa parte da graça do choque entre uma mulher do século 21 e as convenções dos romances que ela adora.
Onde assistir: Disney+.
Uma estudante de Direito tem um plano para ser efetivada no escritório onde estagia. Conhecer um músico, justamente ela que detesta música, bagunça seus cálculos. A comédia romântica faz desse desencontro o ponto de partida para uma história sobre a pressão de ter a vida resolvida antes mesmo de sair da faculdade.
Onde assistir: Prime Video.
Com o avanço de uma pandemia, um jovem cineasta retorna à sua cidade natal e procura o pai, com quem não fala há mais de dez anos. A tentativa de reaproximação ganha contornos sobrenaturais quando acontecimentos estranhos passam a cercar os dois. O filme de Guto Parente usa esse estranhamento para dar forma ao desconforto de voltar para casa depois de tanto tempo.
Onde assistir: MUBI.
Mateus (Christian Malheiros) aceita um emprego num ferro-velho em São Paulo para ajudar a família, mas acaba submetido a um esquema de trabalho análogo à escravidão. No suspense de Alexandre Moratto, a tensão cresce quando Luca (Rodrigo Santoro), o chefe, percebe que pode usar a ambição do jovem para manter os outros trabalhadores sob controle.
Onde assistir: Netflix.
Deivinho quer ser astrofísico e sonha em participar de uma missão a Marte. Seu pai imagina outro futuro para ele, como jogador de futebol. No drama de Gabriel Martins, essa diferença de planos é uma das formas de acompanhar uma família de Contagem, em Minas Gerais, e entender o que cada um espera da vida e dos outros.
Onde assistir: Globoplay e Prime Video (com complemento de assinatura).
Em 1988, um homem sequestra um voo comercial com a intenção de lançar o avião contra o Palácio do Planalto. Inspirado no caso real, o longa de Marcus Baldini concentra a tensão na cabine, onde o piloto precisa ganhar tempo e manter a aeronave sob controle enquanto negocia com o sequestrador.
Onde assistir: Disney+.
Em "O Lobo Atrás da Porta", o desaparecimento de uma menina leva a polícia a interrogar os pais e Rosa (Leandra Leal), que mantinha um caso com o pai da criança. Os três são ouvidos separadamente, e cada versão revela um pouco mais sobre a relação entre eles. À medida que os depoimentos se cruzam, cenas que pareciam banais ganham outro sentido.
O diretor Fernando Coimbra alterna o interrogatório com cenas do passado para mostrar como o caso amoroso se aproxima da vida familiar do casal.
Onde assistir: Globoplay (com complemento de assinatura).