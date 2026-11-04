'Parece que estou correndo em casa': campeão da F1, Antonelli exalta legado de Senna

Aos 20 anos, Andrea Kimi Antonelli alcançou um feito histórico no Grande Prêmio do México e se tornou o piloto mais jovem a conquistar o título de Campeão Mundial da Fórmula 1. Agora, o piloto tem como objetivo ajudar a Mercedes a conquistar o Campeonato Mundial de Construtores de 2026, título que pode ser decidido no GP de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 4, Antonelli participou de uma coletiva de imprensa com jornalistas no Palácio Tangará, em São Paulo. O encontro foi promovido pela Petronas, patrocinadora da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, às vésperas da etapa brasileira da Fórmula 1.

Uma temporada histórica

Antonelli estreou na Fórmula 1 em 2025 e, em apenas seu segundo ano na categoria, teve uma das temporadas mais impressionantes dos últimos anos. Em 19 Grandes Prêmios disputados em 2026, o piloto acumula nove vitórias, 16 pódios e 380 pontos.

Além disso, o italiano também estabeleceu uma série de recordes ao longo do campeonato. Entre eles, tornou-se o piloto mais jovem a conquistar uma pole position, liderar o Mundial de Pilotos, vencer corridas consecutivas e conquistar um hat-trick — quando um competidor registra a pole position, a vitória e a volta mais rápida em um mesmo Grande Prêmio.

Com o título de pilotos garantido, Antonelli agora busca encerrar a temporada com mais uma conquista ao lado de seu companheiro de equipe, George Russell: o Campeonato de Construtores de 2026.

"Eu adoraria vencer [no Brasil]. Seria muito bom. No futuro, ser campeão aqui também. Se eu pudesse escolher uma corrida para vencer, seria essa aqui, e espero fazer isto esse final de semana", disse Antonelli durante a coletiva de imprensa.

A Mercedes chega ao Grande Prêmio de São Paulo na liderança do Campeonato de Construtores, com 630 pontos, contra 504 da Ferrari, única escuderia que ainda pode ultrapassar a equipe alemã na classificação.

Para garantir o título no Brasil, a Mercedes precisa somar pelo menos três pontos a mais que a Ferrari na etapa brasileira. Com isso, a vantagem chegaria a 129 pontos, diferença suficiente para assegurar o campeonato, mesmo com três corridas ainda previstas no calendário.

"A torcida e o apoio aqui com a Fórmula 1 são incríveis. E ainda é uma boa pista. É uma ótima combinação. Ótima cidade, muita natureza, atmosfera boa, pista boa. E ainda é a casa do meu herói. Então é um extra a mais. Vai ser uma das corridas para nunca esquecer", continuou Kimi.

Seria a primeira vez em quatro anos que a Mercedes levaria o título de Construtores - a última vitória da equipe foi em 2021. Em 2025, assim como no ano anterior, a McLaren Racing conquistou o título.

A ligação com uma lenda do automobilismo

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Para Antonelli, a tão desejada vitória no Brasil se torna ainda mais especial pela ligação do país com seu principal ídolo do automobilismo, Ayrton Senna, com quem o jovem italiano é constantemente comparado - não apenas pelos resultados em pista, mas também por sua aparência.

"Eu sei o quanto amo correr aqui. Não vou mentir que gostaria de ser um pouco brasileiro. O apoio aqui é incrível. Os fãs têm muita paixão. Por isso parece que estou correndo em casa. O amor, a paixão pelo Ayrton, isso faz com que eu me sinta parte disso", confessou.

Em 2025, Kimi foi flagrado visitando o túmulo de Ayrton Senna e, alguns minutos depois, sentado lendo a biografia do piloto no cemitério. Nas redes sociais, o momento (apelidado de "Sennagate") selou o destino de Antonelli como um descendente do brasileiro nas pistas.

É impossível negar que o talento não seja parecido, e a paixão pelo automobilismo também. "Sempre que eu puder, vou tentar carregar o legado do Senna, porque é muito importante para mim. Fico feliz de poder usar o número 12. Ele sempre me inspira muito. Além de ter sido um grande piloto, também foi uma grande pessoa fora da pista. O que ele fez pelo Brasil foi muito especial", declarou.

Um legado próprio

Aos 20 anos, Kimi acredita que a idade é apenas um número, mas, por ser muito jovem, se preocupa menos e usa mais seus instintos. No entanto, o italiano ainda mantém a cautela, muito ciente de sua posição como influência para jovens ao redor do mundo.

"Eu quero ser uma inspiração para as crianças que estão crescendo e para todos os jovens que desejam ingressar no esporte ou alcançar qualquer objetivo que eles coloquem em suas mentes", explicou. "Por isso, busco ser um bom exemplo não apenas como piloto, mas também como pessoa fora das pistas. Quero compartilhar e transmitir aquilo que me ensinaram desde pequeno: manter a humildade, respeitar a todos, ser grato, valorizar os momentos e estar disposto a fazer sacrifícios."

Valores estes que foram ensinados e são constantemente reforçados na vida de Kimi Antonelli com o suporte das pessoas ao seu redor, especialmente aqueles que o acompanharam na jornada até o título de Campeão Mundial de 2026.

"Acho que o que me ajudou neste ano foi ter o grupo certo de pessoas ao redor de mim. Minha família, o pessoal da Mercedes. Eles me apoiaram quando eu precisei e tentaram me colocar na melhor posição. Especialmente quando eu não estava fisicamente 100%, precisando de ajuda, sabia que poderia contar com essas pessoas, pedir ajuda. Isso é muito importante."

Apenas um campeonato, no entanto, não será suficiente. Kimi Antonelli deseja mais. "Conquistar um Campeonato Mundial era o meu sonho e, por isso, sou muito grato — especialmente por ter conseguido isso tão cedo —, mas, claro, agora precisamos continuar em frente. Continuar tentando vencer e continuar buscando conquistar mais campeonatos."

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 2026 acontece neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.