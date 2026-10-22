‘Carrie’ é renovada para a segunda temporada no Prime Video

O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 22, a renovação de "Carrie" para a segunda temporada. A série adapta o livro de Stephen King e tem Mike Flanagan, de A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite, à frente da produção.

Interpretada por Summer H. Howell, Carrie White é uma adolescente que cresceu praticamente sem contato com a sociedade. A morte repentina do pai a coloca diante de uma nova rotina no ensino médio, onde precisa lidar com a crueldade dos colegas. A primeira temporada reúne oito episódios.

Segundo Flanagan, a proposta da adaptação sempre foi explorar a trajetória da personagem para além do baile de formatura. O responsável pela série também agradeceu a King pela confiança e pelo apoio para desenvolver os próximos acontecimentos da história.

Autor da obra e produtor executivo da produção, King comemorou a continuidade da série. O escritor afirmou que ele e Flanagan estão empolgados com os novos caminhos de Carrie White e com o que será apresentado ao público.

Onde assistir aos filmes de Carrie?

Os filme "Carrie - A Estranha", de 2013, e "Carrie", de 2002, estão disponíveis aos assinantes do Prime Video.