Presidente da Câmara dos EUA anuncia renúncia após derrota republicana

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, deixará a liderança da Casa em decorrência da derrota sofrida pelo Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato. A renúncia ao cargo foi confirmada pelo seu porta-voz à agência de notícias AFP nesta quarta-feira (4).

Ao ser questionado sobre a veracidade das informações a respeito da saída, o porta-voz limitou-se a responder com um e-mail de uma única palavra: "Correto".

Confirmação e linha de sucessão

O deputado pela Louisiana comunicou a decisão à sua equipe na manhã desta quarta-feira, um dia após o Partido Democrata assegurar a maioria nas duas câmaras do Congresso americano.

Johnson é o republicano de maior hierarquia nos Estados Unidos, ficando atrás apenas do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance, o que o coloca como o segundo na linha de sucessão presidencial. Apesar do revés do partido no Legislativo, Trump se manifestou no mesmo dia para elogiar o aliado, afirmando que Johnson foi "fantástico" no comando da Câmara.

Histórico no cargo e futuro da bancada

Aos 54 anos de idade, Johnson lidera a Câmara Baixa desde outubro de 2023. Ele ascendeu ao posto como um candidato de consenso após semanas de intensas disputas internas entre os republicanos, desencadeadas pela destituição de seu antecessor, Kevin McCarthy.

A escolha de não disputar o posto de líder da minoria no próximo mandato abre caminho para um novo embate interno. A disputa pelo controle da bancada deve ocorrer entre o atual líder da maioria republicana, Steve Scalise, também deputado pela Louisiana, e o presidente da Comissão de Justiça, Jim Jordan — um parlamentar ultraconservador do estado de Ohio, conhecido por sua proximidade com Trump.

O presidente americano, no entanto, avisou que não pretende interferir na votação interna dos deputados, agendada para a próxima terça-feira.

Embora abra mão da liderança partidária, Johnson foi reeleito para sua cadeira na Louisiana. O movimento não implica em uma renúncia imediata à presidência da Câmara, cargo que ocupará até a transição, tampouco na sua saída do Congresso.