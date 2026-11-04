Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Presidente da Câmara dos EUA anuncia renúncia após derrota republicana

Decisão foi confirmada após democratas retomarem controle do Congresso; disputa pela liderança da minoria deve opor Steve Scalise e Jim Jordan

Presidente da Câmara dos EUA anunciou renúncia ao cargo após vitória democrata (Alex Wroblewski/AFP)

Presidente da Câmara dos EUA anunciou renúncia ao cargo após vitória democrata (Alex Wroblewski/AFP)

Diego Pavão e com agências

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20h39.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto29s

O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, anunciou sua renúncia ao cargo após a derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas. Ele permanecerá no Congresso, mas não disputará a liderança partidária no próximo mandato. A decisão abre caminho para uma disputa interna entre Steve Scalise e Jim Jordan pelo controle da bancada republicana.

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, deixará a liderança da Casa em decorrência da derrota sofrida pelo Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato. A renúncia ao cargo foi confirmada pelo seu porta-voz à agência de notícias AFP nesta quarta-feira (4).

Ao ser questionado sobre a veracidade das informações a respeito da saída, o porta-voz limitou-se a responder com um e-mail de uma única palavra: "Correto".

Confirmação e linha de sucessão

O deputado pela Louisiana comunicou a decisão à sua equipe na manhã desta quarta-feira, um dia após o Partido Democrata assegurar a maioria nas duas câmaras do Congresso americano.

Johnson é o republicano de maior hierarquia nos Estados Unidos, ficando atrás apenas do presidente Donald Trump e do vice-presidente JD Vance, o que o coloca como o segundo na linha de sucessão presidencial. Apesar do revés do partido no Legislativo, Trump se manifestou no mesmo dia para elogiar o aliado, afirmando que Johnson foi "fantástico" no comando da Câmara.

Histórico no cargo e futuro da bancada

Aos 54 anos de idade, Johnson lidera a Câmara Baixa desde outubro de 2023. Ele ascendeu ao posto como um candidato de consenso após semanas de intensas disputas internas entre os republicanos, desencadeadas pela destituição de seu antecessor, Kevin McCarthy.

A escolha de não disputar o posto de líder da minoria no próximo mandato abre caminho para um novo embate interno. A disputa pelo controle da bancada deve ocorrer entre o atual líder da maioria republicana, Steve Scalise, também deputado pela Louisiana, e o presidente da Comissão de Justiça, Jim Jordan — um parlamentar ultraconservador do estado de Ohio, conhecido por sua proximidade com Trump.

O presidente americano, no entanto, avisou que não pretende interferir na votação interna dos deputados, agendada para a próxima terça-feira.

Embora abra mão da liderança partidária, Johnson foi reeleito para sua cadeira na Louisiana. O movimento não implica em uma renúncia imediata à presidência da Câmara, cargo que ocupará até a transição, tampouco na sua saída do Congresso.

Acompanhe tudo sobre:Câmara dos DeputadosEstados Unidos (EUA)Midterms EUA

Mais de Mundo

Democratas terão poder de começar investigações para pressionar Trump; entenda

Democratas vencem em redutos republicanos conhecidos dos EUA; saiba quais

Vitória democrata e derrota republicana: a reação internacional às eleições nos EUA

Análise: Onda azul nas midterms transforma os alvos de Trump em protagonistas do poder

Mais na Exame

Mercados

Ex-Eletrobras: chuva barateia energia, mas Axia quase dobra lucro em nove meses

Esporte

'Parece que estou correndo em casa': campeão da F1, Antonelli exalta legado de Senna

Mundo

Democratas terão poder de começar investigações para pressionar Trump; entenda

Um conteúdo Esfera Brasil

Alíquota da CBS será debatida na próxima semana pela CAE do Senado