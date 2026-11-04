Godzilla: veja a ordem cronológica de todos os filmes da franquia

'Godzilla': a trajetória de Godzilla no cinema passa por recomeços japoneses, uma trilogia animada e os confrontos com Kong em Hollywood (Divulgação / Toho Studios)
Freelancer
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17h01.
Dois anos depois do ataque de Godzilla, a família Shikishima mal teve tempo de respirar. Em "Godzilla Minus Zero", Takashi Yamazaki volta ao Japão de 1949, onde a vida começa a voltar ao normal até que uma nova ameaça coloca a reconstrução em risco.
A sequência de "Godzilla Minus One" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5, com sessões antecipadas em IMAX desde terça-feira, 3.
Para chegar à estreia, basta assistir a "Godzilla Minus One". Já para quem quiser mergulhar em todas as linhas do tempo, há muito o que explorar. Desde 1954, os filmes japoneses retomaram a origem do monstro em diferentes versões, enquanto Hollywood criou sua própria saga com Kong.
Confira como essas linhas do tempo se dividem e em que ordem assistir a cada uma:
Os 15 filmes da primeira fase japonesa acompanham uma mudança de papel. Em 'Godzilla' (1954), a criatura encarna o medo da destruição nuclear. Na década seguinte, passa a enfrentar outros monstros e, em parte da série, assume o papel de defensor da Terra.
A ordem abaixo segue os lançamentos com um ajuste: 'Destroy All Monsters', lançado em 1968, fica no fim da maratona porque sua história principal se passa em 1999. Os anos indicados são os de estreia.
Dois confrontos ajudam a entender a evolução da série. "King Kong vs. Godzilla" promove o primeiro encontro dos monstros no cinema, décadas antes da versão hollywoodiana. Em "Ghidrah, O Monstro Tricéfalo", Godzilla, Mothra e Rodan se unem contra o dragão de três cabeças.
A segunda fase japonesa volta ao filme de 1954 e segue por outro caminho. "Godzilla 1985" trata o ataque original como passado e coloca a criatura no centro de uma crise durante a Guerra Fria. A partir daí, a história avança na ordem de lançamento.
Em "Godzilla vs. Biollante", experimentos genéticos dão origem a uma criatura que combina células de Godzilla com uma rosa. "Godzilla Contra o Monstro do Mal" leva a saga à viagem no tempo. O ciclo termina em "Godzilla vs Destroyer", que recupera as consequências da arma usada contra o monstro no primeiro filme.
A fase Millennium reúne seis filmes, com histórias que voltam a reinterpretar o personagem. A ordem de lançamento funciona para a maratona. Dentro dela, "Godzilla Against Mechagodzilla" e "Godzilla: Tokyo S.O.S" formam a dupla que deve ser vista em sequência.
Em "Godzilla Against Mechagodzilla", o Japão usa os ossos do monstro de 1954 para construir Kiryu, um robô capaz de enfrentar outro Godzilla. "Godzilla: Tokyo S.O.S" continua essa história e coloca Mothra na disputa. Já "Godzilla Final Wars" encerra a fase com um reencontro entre vários monstros da franquia.
"Shin Godzilla" (2016) abre outra continuidade. Dirigido por Hideaki Anno e Shinji Higuchi, o filme acompanha a resposta do governo japonês ao surgimento de uma criatura que muda de forma enquanto avança pelo país. Pode ser vista como uma história independente.
A trilogia animada segue uma linha própria e leva o monstro ao futuro. O primeiro filme acompanha o retorno de refugiados humanos à Terra. O segundo introduz uma nova versão de Mechagodzilla, e o terceiro encerra a disputa pelo planeta com a chegada de King Ghidorah.
Já o MonsterVerse, produzido pela Legendary, tem sua própria cronologia. Embora "Godzilla" tenha inaugurado a franquia em 2014, "Kong: A Ilha da Caveira" vem primeiro na ordem dos acontecimentos, pois sua trama principal se passa em 1973.
A organização Monarch liga as investigações sobre as criaturas nos primeiros filmes. "Godzilla II: Rei dos Monstros" traz Mothra, Rodan e King Ghidorah para a saga, enquanto "Godzilla vs. Kong" coloca os dois protagonistas frente a frente. Em "Godzilla e Kong: O Novo Império", os antigos rivais enfrentam uma ameaça em comum. O próximo capítulo, "Godzilla x Kong: Supernova", está previsto para março de 2027.
A primeira versão americana de "Godzilla", dirigida por Roland Emmerich, leva o monstro a Nova York. O longa de 1998 ganhou uma continuação na TV, com a animação "Godzilla: The Series", exibida entre 1998 e 2000. Os dois títulos formam uma história separada do MonsterVerse.
O fato de "Godzilla Minus Zero" se passar em 1949 pode dar a impressão de que o clássico "Godzilla" (1954) vem logo depois. O filme de Ishirō Honda, porém, apresenta outra versão do primeiro ataque do monstro ao Japão. A história de Yamazaki começa em uma continuidade própria.