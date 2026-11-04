Godzilla: veja a ordem cronológica de todos os filmes da franquia

Dois anos depois do ataque de Godzilla, a família Shikishima mal teve tempo de respirar. Em "Godzilla Minus Zero", Takashi Yamazaki volta ao Japão de 1949, onde a vida começa a voltar ao normal até que uma nova ameaça coloca a reconstrução em risco.

A sequência de "Godzilla Minus One" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5, com sessões antecipadas em IMAX desde terça-feira, 3.

Para chegar à estreia, basta assistir a "Godzilla Minus One". Já para quem quiser mergulhar em todas as linhas do tempo, há muito o que explorar. Desde 1954, os filmes japoneses retomaram a origem do monstro em diferentes versões, enquanto Hollywood criou sua própria saga com Kong.

Confira como essas linhas do tempo se dividem e em que ordem assistir a cada uma:

Era Shōwa: do terror nuclear às batalhas entre monstros

Os 15 filmes da primeira fase japonesa acompanham uma mudança de papel. Em 'Godzilla' (1954), a criatura encarna o medo da destruição nuclear. Na década seguinte, passa a enfrentar outros monstros e, em parte da série, assume o papel de defensor da Terra.

A ordem abaixo segue os lançamentos com um ajuste: 'Destroy All Monsters', lançado em 1968, fica no fim da maratona porque sua história principal se passa em 1999. Os anos indicados são os de estreia.

'Godzilla' (1954) 'Godzilla Contra Ataca' (1955) 'King Kong vs. Godzilla' (1962) 'Mothra vs. Godzilla' (1964) 'Ghidrah, O Monstro Tricéfalo' (1964) 'A Guerra dos Monstros' (1965) 'Ebirah, Terror dos Abismos' (1966) 'Son of Godzilla' (1967) 'A Vingança de Godzilla' (1969) 'Godzilla vs. Hedora' (1971) 'Godzilla vs. Gigan' (1972) 'Godzilla vs. Megalon' (1973) 'Godzilla vs. Mechagodzilla' (1974) 'O Terror do Mechagodzilla' (1975) 'O Despertar dos Monstros' (1968)

Dois confrontos ajudam a entender a evolução da série. "King Kong vs. Godzilla" promove o primeiro encontro dos monstros no cinema, décadas antes da versão hollywoodiana. Em "Ghidrah, O Monstro Tricéfalo", Godzilla, Mothra e Rodan se unem contra o dragão de três cabeças.

Era Heisei: sete filmes que seguem a mesma história

A segunda fase japonesa volta ao filme de 1954 e segue por outro caminho. "Godzilla 1985" trata o ataque original como passado e coloca a criatura no centro de uma crise durante a Guerra Fria. A partir daí, a história avança na ordem de lançamento.

'Godzilla' (1954), ponto de partida

(1954), ponto de partida 'Godzilla 1985' (1984)

(1984) 'Godzilla vs. Biollante' (1989)

(1989) 'Godzilla Contra o Monstro do Mal' (1991)

(1991) 'Godzilla vs. Mothra' (1992)

(1992) 'Godzilla vs. Mechagodzilla II' (1993)

(1993) 'Godzilla vs. Space Godzilla' (1994)

(1994) 'Godzilla vs Destroyer' (1995)

Em "Godzilla vs. Biollante", experimentos genéticos dão origem a uma criatura que combina células de Godzilla com uma rosa. "Godzilla Contra o Monstro do Mal" leva a saga à viagem no tempo. O ciclo termina em "Godzilla vs Destroyer", que recupera as consequências da arma usada contra o monstro no primeiro filme.

Era Millennium: várias versões e uma sequência direta

A fase Millennium reúne seis filmes, com histórias que voltam a reinterpretar o personagem. A ordem de lançamento funciona para a maratona. Dentro dela, "Godzilla Against Mechagodzilla" e "Godzilla: Tokyo S.O.S" formam a dupla que deve ser vista em sequência.

'Godzilla 2000' (1999) 'Godzilla vs. Megaguirus' (2000) 'Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack' (2001) 'Godzilla Against Mechagodzilla' (2002) 'Godzilla: Tokyo S.O.S' (2003) 'Godzilla Batalha Final' (2004)

Em "Godzilla Against Mechagodzilla", o Japão usa os ossos do monstro de 1954 para construir Kiryu, um robô capaz de enfrentar outro Godzilla. "Godzilla: Tokyo S.O.S" continua essa história e coloca Mothra na disputa. Já "Godzilla Final Wars" encerra a fase com um reencontro entre vários monstros da franquia.

De 'Shin Godzilla' à trilogia animada

"Shin Godzilla" (2016) abre outra continuidade. Dirigido por Hideaki Anno e Shinji Higuchi, o filme acompanha a resposta do governo japonês ao surgimento de uma criatura que muda de forma enquanto avança pelo país. Pode ser vista como uma história independente.

A trilogia animada segue uma linha própria e leva o monstro ao futuro. O primeiro filme acompanha o retorno de refugiados humanos à Terra. O segundo introduz uma nova versão de Mechagodzilla, e o terceiro encerra a disputa pelo planeta com a chegada de King Ghidorah.

'Godzilla: Planeta dos Monstros' (2017) 'Godzilla: Cidade no Limiar da Batalha' (2018) 'Godzilla: O Devorador de Planetas' (2018)

Qual é a ordem dos filmes de Godzilla e Kong?

Já o MonsterVerse, produzido pela Legendary, tem sua própria cronologia. Embora "Godzilla" tenha inaugurado a franquia em 2014, "Kong: A Ilha da Caveira" vem primeiro na ordem dos acontecimentos, pois sua trama principal se passa em 1973.

"Kong: A Ilha da Caveira" (2017) "Godzilla" (2014) "Godzilla II: Rei dos Monstros" (2019) "Godzilla vs. Kong" (2021) "Godzilla e Kong: O Novo Império" (2024)

A organização Monarch liga as investigações sobre as criaturas nos primeiros filmes. "Godzilla II: Rei dos Monstros" traz Mothra, Rodan e King Ghidorah para a saga, enquanto "Godzilla vs. Kong" coloca os dois protagonistas frente a frente. Em "Godzilla e Kong: O Novo Império", os antigos rivais enfrentam uma ameaça em comum. O próximo capítulo, "Godzilla x Kong: Supernova", está previsto para março de 2027.

'Godzilla' de 1998 tem uma linha do tempo própria

A primeira versão americana de "Godzilla", dirigida por Roland Emmerich, leva o monstro a Nova York. O longa de 1998 ganhou uma continuação na TV, com a animação "Godzilla: The Series", exibida entre 1998 e 2000. Os dois títulos formam uma história separada do MonsterVerse.

Filmes mais recentes

'Godzilla Minus One' (2023) acompanha Kōichi Shikishima, um ex-piloto kamikaze que tenta reconstruir a vida no Japão do pós-guerra. O ataque de Godzilla coloca em risco a família que ele começa a formar com Noriko e a pequena Akiko. O longa venceu o Oscar de melhores efeitos visuais. 'Godzilla Minus Zero' (2026) reencontra a família Shikishima em 1949. O Japão começa a recuperar a rotina quando uma nova ameaça interrompe a reconstrução. Ryūnosuke Kamiki e Minami Hamabe retornam, assim como Yamazaki na direção.

O fato de "Godzilla Minus Zero" se passar em 1949 pode dar a impressão de que o clássico "Godzilla" (1954) vem logo depois. O filme de Ishirō Honda, porém, apresenta outra versão do primeiro ataque do monstro ao Japão. A história de Yamazaki começa em uma continuidade própria.

Confira o trailer de 'Godzilla Minus Zero'