Esqueceu a Netflix conectada na TV do hotel? Veja como encerrar o acesso à distância

Netflix na TV do hotel: assinante pode encerrar a sessão pelo celular depois do check-out (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)
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Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h10.
Quem deixou a Netflix logada na TV de um hotel pode encerrar o acesso pelo celular ou computador, na página Gerenciar acesso e aparelhos. Dá para sair de uma TV específica ou de todos os dispositivos de uma vez. Se a TV não aparecer na lista, a saída mais segura é desconectar todos os aparelhos. Em caso de acesso desconhecido, a Netflix orienta trocar a senha.
Deixar a Netflix conectada na TV do hotel é um esquecimento comum, e a própria plataforma usou esse exemplo ao lançar, em novembro de 2022, a página Gerenciar acesso e aparelhos. Por ela, o assinante encerra o acesso na TV do hotel pelo celular ou computador, sem precisar voltar ao quarto nem acionar a recepção.
O gerenciamento funciona no site e nos aplicativos para Android e iOS. O app da Netflix nas smart TVs não oferece essa opção, então o procedimento precisa partir de outro aparelho com a conta logada.
O caminho é o mesmo no app e no navegador:
Para ajudar na identificação, cada item da lista mostra o tipo de aparelho (como "Smart TV"), o último perfil usado nele e a data e o horário da última reprodução. Cruzar esse horário com o período da hospedagem ajuda a separar a TV do hotel das telas de casa.
A desconexão vale só para o aparelho escolhido. Os demais aparelhos da conta continuam logados.
Quando a TV do hotel não aparece na lista ou há dúvida sobre qual item corresponde a ela, a alternativa é encerrar todas as sessões da conta:
Depois disso, cada dispositivo pede login de novo, incluindo o celular usado no procedimento e a smart TV de casa. A assinatura e os perfis permanecem como estavam.
A Netflix informa que um aparelho pode levar até 48 horas para surgir na página. Quem fez o check-out há poucas horas e não encontra a TV corre o risco de esperar com a conta aberta no quarto.
A lista também deixa de fora alguns dispositivos:
Nesses casos, encerrar a sessão em todos os aparelhos resolve o problema na hora, sem depender da atualização da lista.
Quem ainda está no quarto pode sair pela própria TV. O caminho varia conforme a marca e a versão do app, mas segue esta ordem na maioria dos modelos:
Se nenhuma dessas opções aparecer, a Netflix indica uma sequência no controle remoto: cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, cima, cima, cima, cima. O comando abre um menu oculto com a opção Sair, entre outras.
Em hotéis com Netflix integrada ao sistema do quarto, como unidades das redes Hilton e Marriott nos Estados Unidos, os dados do hóspede são apagados no check-out. A empresa não informa limpeza automática para smart TVs comuns, padrão em boa parte dos hotéis e aluguéis por temporada no Brasil.
Uma TV que ficou logada permite que o próximo hóspede assista pelo seu perfil e ocupe uma das telas simultâneas do plano. Se a lista mostrar aparelhos que você não reconhece, a orientação da Netflix tem duas etapas:
A nova senha deve ter pelo menos oito caracteres, combinar letras maiúsculas e minúsculas com números e símbolos e não se repetir em outros sites ou apps. Cadastrar um número de telefone na conta facilita a recuperação de acesso.
A Netflix também afirma que não pede senha nem dados de pagamento por e-mail ou SMS. Mensagens com esse pedido, inclusive as que citam um acesso suspeito em hotel, devem ser tratadas como tentativa de phishing.
Duas medidas reduzem o risco:
Sim. Pela página Gerenciar acesso e aparelhos, no app ou no site da Netflix, é possível encerrar a sessão de uma TV específica ou de todos os dispositivos da conta.
Um aparelho pode levar até 48 horas para aparecer na página. Para encerrar o acesso na hora, use a opção Encerrar a sessão em todos os aparelhos.
Não. A ação encerra as sessões abertas e exige novo login em cada dispositivo. O plano e os perfis continuam ativos.
A Netflix orienta fazer as duas ações: trocar a senha e, em seguida, encerrar a sessão nos aparelhos desconhecidos ou em todos eles.
Não há opção de bloqueio. O assinante pode desconectar o aparelho e trocar a senha para impedir um novo acesso.