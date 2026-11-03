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Esqueceu a Netflix conectada na TV do hotel? Veja como encerrar o acesso à distância

Página Gerenciar acesso e aparelhos permite desconectar a Netflix de uma TV específica pelo celular ou computador, sem voltar ao quarto

Netflix na TV do hotel: assinante pode encerrar a sessão pelo celular depois do check-out (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Netflix na TV do hotel: assinante pode encerrar a sessão pelo celular depois do check-out (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h10.

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Quem deixou a Netflix logada na TV de um hotel pode encerrar o acesso pelo celular ou computador, na página Gerenciar acesso e aparelhos. Dá para sair de uma TV específica ou de todos os dispositivos de uma vez. Se a TV não aparecer na lista, a saída mais segura é desconectar todos os aparelhos. Em caso de acesso desconhecido, a Netflix orienta trocar a senha.

Deixar a Netflix conectada na TV do hotel é um esquecimento comum, e a própria plataforma usou esse exemplo ao lançar, em novembro de 2022, a página Gerenciar acesso e aparelhos. Por ela, o assinante encerra o acesso na TV do hotel pelo celular ou computador, sem precisar voltar ao quarto nem acionar a recepção.

O gerenciamento funciona no site e nos aplicativos para Android e iOS. O app da Netflix nas smart TVs não oferece essa opção, então o procedimento precisa partir de outro aparelho com a conta logada.

Como desconectar a Netflix da TV do hotel pelo celular

O caminho é o mesmo no app e no navegador:

  1. Abra o aplicativo da Netflix ou acesse netflix.com e entre na conta;
  2. Toque na foto de perfil e selecione Conta;
  3. Na seção Segurança e privacidade, toque em Gerenciar acesso e aparelhos;
  4. Localize a TV do hotel na lista e toque na seta para baixo ao lado dela;
  5. Selecione Sair.

Para ajudar na identificação, cada item da lista mostra o tipo de aparelho (como "Smart TV"), o último perfil usado nele e a data e o horário da última reprodução. Cruzar esse horário com o período da hospedagem ajuda a separar a TV do hotel das telas de casa.

A desconexão vale só para o aparelho escolhido. Os demais aparelhos da conta continuam logados.

Como sair da Netflix em todos os aparelhos de uma vez

Quando a TV do hotel não aparece na lista ou há dúvida sobre qual item corresponde a ela, a alternativa é encerrar todas as sessões da conta:

  1. Acesse a página Gerenciar acesso e aparelhos;
  2. No fim da página, toque em Encerrar a sessão em todos os aparelhos;
  3. Confirme em Sair.

Depois disso, cada dispositivo pede login de novo, incluindo o celular usado no procedimento e a smart TV de casa. A assinatura e os perfis permanecem como estavam.

Por que a TV do hotel não aparece na lista de aparelhos?

A Netflix informa que um aparelho pode levar até 48 horas para surgir na página. Quem fez o check-out há poucas horas e não encontra a TV corre o risco de esperar com a conta aberta no quarto.

A lista também deixa de fora alguns dispositivos:

  • Sem uso recente: aparelhos sem atividade nos últimos 90 dias;
  • Uso restrito: dispositivos usados apenas para jogos da Netflix ou para acessar o Tudum;
  • Dados incompletos: alguns aparelhos aparecem com informações parciais;
  • Nome trocado: o app da Netflix para Windows pode ser exibido como navegador Edge.

Nesses casos, encerrar a sessão em todos os aparelhos resolve o problema na hora, sem depender da atualização da lista.

Como sair da Netflix na TV do hotel antes do check-out

Quem ainda está no quarto pode sair pela própria TV. O caminho varia conforme a marca e a versão do app, mas segue esta ordem na maioria dos modelos:

  1. Na tela inicial da Netflix, aperte o botão de voltar do controle remoto para abrir o menu;
  2. Entre na opção de ajuda, no fim do menu lateral, ou em Configurações, no menu superior;
  3. Selecione Sair;
  4. Confirme em Sim.

Se nenhuma dessas opções aparecer, a Netflix indica uma sequência no controle remoto: cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, cima, cima, cima, cima. O comando abre um menu oculto com a opção Sair, entre outras.

Em hotéis com Netflix integrada ao sistema do quarto, como unidades das redes Hilton e Marriott nos Estados Unidos, os dados do hóspede são apagados no check-out. A empresa não informa limpeza automática para smart TVs comuns, padrão em boa parte dos hotéis e aluguéis por temporada no Brasil.

O que fazer se houver um aparelho desconhecido na conta?

Uma TV que ficou logada permite que o próximo hóspede assista pelo seu perfil e ocupe uma das telas simultâneas do plano. Se a lista mostrar aparelhos que você não reconhece, a orientação da Netflix tem duas etapas:

  1. Troque a senha da conta;
  2. Encerre a sessão nos aparelhos desconhecidos ou em todos eles, e entre de novo com a senha nova nos dispositivos que continuar usando.

A nova senha deve ter pelo menos oito caracteres, combinar letras maiúsculas e minúsculas com números e símbolos e não se repetir em outros sites ou apps. Cadastrar um número de telefone na conta facilita a recuperação de acesso.

A Netflix também afirma que não pede senha nem dados de pagamento por e-mail ou SMS. Mensagens com esse pedido, inclusive as que citam um acesso suspeito em hotel, devem ser tratadas como tentativa de phishing.

Como evitar deixar a Netflix logada na próxima viagem

Duas medidas reduzem o risco:

  • Sair antes de deixar o quarto: encerrar a sessão pela TV no último dia da hospedagem dispensa qualquer ajuste posterior;
  • Transmitir do celular: quando a TV aceita espelhamento ou transmissão, a conta fica no celular e a senha não é digitada no aparelho do hotel. A compatibilidade varia conforme o modelo da TV.

Perguntas frequentes

Consigo sair da Netflix da TV do hotel pelo celular?

Sim. Pela página Gerenciar acesso e aparelhos, no app ou no site da Netflix, é possível encerrar a sessão de uma TV específica ou de todos os dispositivos da conta.

A TV do hotel não aparece na lista. O que fazer?

Um aparelho pode levar até 48 horas para aparecer na página. Para encerrar o acesso na hora, use a opção Encerrar a sessão em todos os aparelhos.

Sair de todos os aparelhos cancela a assinatura?

Não. A ação encerra as sessões abertas e exige novo login em cada dispositivo. O plano e os perfis continuam ativos.

Trocar a senha da Netflix desconecta as outras TVs?

A Netflix orienta fazer as duas ações: trocar a senha e, em seguida, encerrar a sessão nos aparelhos desconhecidos ou em todos eles.

Dá para bloquear um aparelho na Netflix?

Não há opção de bloqueio. O assinante pode desconectar o aparelho e trocar a senha para impedir um novo acesso.

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